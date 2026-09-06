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    Arsenal da un golpe de autoridad y vence con remontada a Chelsea para mantenerse en el liderato de la Premier League

    El campeón se impuso como local por 2-1 ante los Blues de Xabi Alonso, en duelo de técnicos hispanos con Mikel Arteta en la banca de los Gunners.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Arsenal da un golpe de autoridad y vence con remontada a Chelsea: FOTO: PREMIER LEAGUE.

    Arsenal no cede terreno en la Premier League de Inglaterra. El vigente campeón británico tenía un complicado desafío en su casa ante Chelsea, pero dio un golpe de autoridad para sumar 9 puntos en sus tres primeros duelos, al igual que Manchester City, el otro líder del torneo.

    En el Emirates Stadium, los Gunners volvieron a demostrar que son uno de los mejores equipos de su país con el vasco Mikel Arteta en la banca, tras ganar con remontada a los Blues, escuadra que dirige otro español: Xabi Alonso.

    Morgan Rogers, reciente incorporación de los Blues (llegó desde Aston Villa previo pago de más de 150 millones de dólares), fue el encargado de abrir la cuenta en un partido lleno intensidad, con dos equipos de control y rapidez, cuando el partido no llegaba a los 2 minutos.

    Los campeones intentaron reaccionar rápido. Sin embargo, el eventual empate anotado por Riccardo Calafiori a los 12 minutos fue anulado por el VAR, después de advertir una posición de adelanto del italiano exjugador de Bologna.

    A los 25 minutos, ya no hubo dudas del empate del cuadro más popular de la capital. Kai Havertz aprovechó una buena asistencia de Declan Rice. El alemán trazó una diagonal para definir de izquierda, con remate medido para batir al golero argentino Emiliano Dibu Martínez.

    Cuando el encuentro se acababa en su primera parte, los visitantes enmudecieron a la parcialidad anfitriona, llena de dudas, después de que Pedro Neto estrellara un remate en la base de uno de los verticales.

    La victoria

    A poco andar la segunda parte, a los 50’, Arsenal logró la ventaja definitiva. El griego Christos Tzolis, recién llegado del Club Brujas belga a cambio de 46 millones habilitó a Martin Odegaard, previo amague de Havertz, para poner cifras concluyentes.

    Si bien, en el epílogo, el portero de los Cañoneros David Raya tuvo que exigirse en un par de ocasiones para evitar una nueva caída, el marcador no volvió a moverse. Arsenal sumó tres triunfos en igual cantidad de partidos, al igual que Manchester City, colíder de la Premier League.

    En el otro enfrentamiento de la jornada, Everton y Manchester United igualaron 2-2 en el duelo disputado en el estadio Hill Dickinson de Liverpool.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueChelseaArsenalMikel ArtetaXabi Alonso

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