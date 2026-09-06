La autocrítica de Alejandro Tabilo tras caer ante Zverev en el US Open: “Tengo que trabajar la parte mental; lo tenía ahí”

Alejandro Tabilo (25º del ranking ATP) quedó eliminado en la tercera ronda del US Open. El chileno cayó ante Alexander Zverev (2º), por parciales de 6-2, 7-6(2) y 6-2, para despedirse tras una errática jornada en Flushing Meadows.

Jano fue autocrítico después de lo realizado en la cancha central Arthur Ashe. La primera raquera nacional tuvo un deslucido comienzo: “Cuando juego estos partidos, entro tenso, nervioso. Fue un comienzo muy feo, no sentía nada la pelota, saqué muy mal. Cuando no saco bien, me empiezo a poner tenso desde atrás. Tengo que trabajar la parte mental”, reconoció después de su derrota, en diálogo con Clay.

“Hablaba con Juanpi (Juan Pablo Gándara, su entrenador) en el vestuario, que tengo que entrar un poco más a querer matar. Lo tenía ahí, faltó ser un poco más agresivo”, añadió.

Tabilo también puntualizó en la otra cara que mostró después del segundo set. Sin embargo, los errores le terminaron pasando la cuenta: “Generé muchas oportunidades haciéndolo jugar, de atrás estaba mucho más sólido que él en el segundo set. En los puntos de break, faltó ir a buscar la pelota. Si fallaba, fallaba, pero faltó querer ir a buscarla”, analizó.

“Siento que vengo jugando bien, entonces me pongo expectativas… Quiero pensar que le puedo ganar a estos jugadores. Algo que tengo que hablar bien con el equipo: ver cómo enfrentar mucho mejor estos partidos", complementó.

De todas maneras, el chileno valoró lo realizado a lo largo del último Grand Slam del año y entregó detalles sobre sus próximos objetivos: “Fue un muy buen torneo. Poder jugar en este estadio… También aguantar cuatro sets, que antes me costaba bastante, significa que he vuelto a trabajar muy bien la parte física. Se viene la gira asiática, que me fue bien el año pasado, y me gustaría seguir con ese ritmo. Y se viene lo más importante: la Davis. Volver a casa y preparar la arcilla, hay que salir con todo con el equipo”, cerró Tabilo.

El análisis del alemán

Después de su sólida victoria, Alexander Zverev analizó lo ocurrido ante Tabilo y dio las claves de su triunfo. “Jugué mucho mejor que los otros dos partidos. Es cierto que perdí algo la concentración en el segundo set, pero el primero y tercero constituyen una mejora muy importante en mi tenis respecto a lo que venía haciendo. Sé que vendrán partidos difíciles, pero siento que mi tenis va a continuar progresando”, indicó.

También se tomó con humor su triunfo en tres parciales, a diferencia de sus dos encuentros previos, donde tuvo que batallar cinco: “Mi entrenador fue bastante inteligente. Me explicó que un partido al mejor de cinco sets no significa que tengas que jugar sí o sí cinco sets, cosa que no sabía hasta hoy. Así que fue de bastante ayuda”.

En tono más serio, valoró su progreso. “Definitivamente estoy contento con la mejora. Pasé 10 horas en la pista en dos partidos, así que tenía que encontrar mi ritmo de alguna manera, y lo conseguí. Desde el fondo de la pista jugué mucho mejor”, subrayó.