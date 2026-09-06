SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La autocrítica de Alejandro Tabilo tras caer ante Zverev en el US Open: “Tengo que trabajar la parte mental; lo tenía ahí”

    La primera raqueta nacional lamentó la derrota con el alemán y su eliminación del último Grand Slam del año: "Tengo que entrar un poco más a querer matar", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alejandro Tabilo lamentó su tropiezo en el US Open.

    Alejandro Tabilo (25º del ranking ATP) quedó eliminado en la tercera ronda del US Open. El chileno cayó ante Alexander Zverev (2º), por parciales de 6-2, 7-6(2) y 6-2, para despedirse tras una errática jornada en Flushing Meadows.

    Jano fue autocrítico después de lo realizado en la cancha central Arthur Ashe. La primera raquera nacional tuvo un deslucido comienzo: “Cuando juego estos partidos, entro tenso, nervioso. Fue un comienzo muy feo, no sentía nada la pelota, saqué muy mal. Cuando no saco bien, me empiezo a poner tenso desde atrás. Tengo que trabajar la parte mental”, reconoció después de su derrota, en diálogo con Clay.

    “Hablaba con Juanpi (Juan Pablo Gándara, su entrenador) en el vestuario, que tengo que entrar un poco más a querer matar. Lo tenía ahí, faltó ser un poco más agresivo”, añadió.

    Tabilo también puntualizó en la otra cara que mostró después del segundo set. Sin embargo, los errores le terminaron pasando la cuenta: “Generé muchas oportunidades haciéndolo jugar, de atrás estaba mucho más sólido que él en el segundo set. En los puntos de break, faltó ir a buscar la pelota. Si fallaba, fallaba, pero faltó querer ir a buscarla”, analizó.

    “Siento que vengo jugando bien, entonces me pongo expectativas… Quiero pensar que le puedo ganar a estos jugadores. Algo que tengo que hablar bien con el equipo: ver cómo enfrentar mucho mejor estos partidos", complementó.

    De todas maneras, el chileno valoró lo realizado a lo largo del último Grand Slam del año y entregó detalles sobre sus próximos objetivos: “Fue un muy buen torneo. Poder jugar en este estadio… También aguantar cuatro sets, que antes me costaba bastante, significa que he vuelto a trabajar muy bien la parte física. Se viene la gira asiática, que me fue bien el año pasado, y me gustaría seguir con ese ritmo. Y se viene lo más importante: la Davis. Volver a casa y preparar la arcilla, hay que salir con todo con el equipo”, cerró Tabilo.

    El análisis del alemán

    Después de su sólida victoria, Alexander Zverev analizó lo ocurrido ante Tabilo y dio las claves de su triunfo. “Jugué mucho mejor que los otros dos partidos. Es cierto que perdí algo la concentración en el segundo set, pero el primero y tercero constituyen una mejora muy importante en mi tenis respecto a lo que venía haciendo. Sé que vendrán partidos difíciles, pero siento que mi tenis va a continuar progresando”, indicó.

    También se tomó con humor su triunfo en tres parciales, a diferencia de sus dos encuentros previos, donde tuvo que batallar cinco: “Mi entrenador fue bastante inteligente. Me explicó que un partido al mejor de cinco sets no significa que tengas que jugar sí o sí cinco sets, cosa que no sabía hasta hoy. Así que fue de bastante ayuda”.

    En tono más serio, valoró su progreso. “Definitivamente estoy contento con la mejora. Pasé 10 horas en la pista en dos partidos, así que tenía que encontrar mi ritmo de alguna manera, y lo conseguí. Desde el fondo de la pista jugué mucho mejor”, subrayó.

    Más sobre:TenisPolideportivoUS OpenAlejandro TabiloAlexander Zverev

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026 ya tiene sus 5 finalistas

    Caso Junaeb: el año en que Soser rompió con Nutri Chile y renunció al gremio que presidía Darío Calderón

    CDE rechaza propuesta de indemnización de familiares de víctimas del incendio de Viña: “El Fisco no es responsable”

    Destruir la palabra: la otra ofensiva rusa

    Tribunal Constitucional se toma su tiempo y deja en vilo promulgación de la megarreforma de Quiroz

    Tres conductores que fueron sorprendidos a exceso de velocidad en Costanera Norte quedaron con suspensión de licencia

    Lo más leído

    1.
    Hijo de Ancelotti se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”

    Hijo de Ancelotti se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”

    2.
    DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en medio de la crisis: “Los jugadores deben mostrar calidad”

    DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en medio de la crisis: “Los jugadores deben mostrar calidad”

    3.
    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    4.
    En el mismo lugar donde se consagró como técnico ante el mundo: el renacer de Nicolás Massú como coach de Francisco Cerúndolo

    En el mismo lugar donde se consagró como técnico ante el mundo: el renacer de Nicolás Massú como coach de Francisco Cerúndolo

    5.
    De ser figura en Brasil a vivir en la calle: la dramática historia de Régis Pitbull que conmueve al fútbol

    De ser figura en Brasil a vivir en la calle: la dramática historia de Régis Pitbull que conmueve al fútbol

    6.
    El renovado método de Pablo Lemoine para el Mundial 2027 que da frutos con un histórico título para el rugby chileno

    El renovado método de Pablo Lemoine para el Mundial 2027 que da frutos con un histórico título para el rugby chileno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Caso Junaeb: el año en que Soser rompió con Nutri Chile y renunció al gremio que presidía Darío Calderón
    Chile

    Caso Junaeb: el año en que Soser rompió con Nutri Chile y renunció al gremio que presidía Darío Calderón

    CDE rechaza propuesta de indemnización de familiares de víctimas del incendio de Viña: “El Fisco no es responsable”

    Tribunal Constitucional se toma su tiempo y deja en vilo promulgación de la megarreforma de Quiroz

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen
    Negocios

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen

    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana

    El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
    Tendencias

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Lucas Assadi se estrena con el AIK Solna en el esforzado empate sin goles conseguido en casa de Malmö
    El Deportivo

    Lucas Assadi se estrena con el AIK Solna en el esforzado empate sin goles conseguido en casa de Malmö

    Manuela Urroz y Emanuelle Silva liderarán al Team Chile como abanderados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026 ya tiene sus 5 finalistas
    Cultura y entretención

    Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026 ya tiene sus 5 finalistas

    Insaciable, la película de terror para la era Ozempic: “El cambio de peso no es suficiente”

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena

    Destruir la palabra: la otra ofensiva rusa
    Mundo

    Destruir la palabra: la otra ofensiva rusa

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW

    Dimite el jefe de la Policía de Perú entre críticas a su labor por el aumento de la criminalidad

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?