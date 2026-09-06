Al menos 25 muertos tras caída de autobús a un barranco durante gira de estudiantes en Cabo Verde

Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron el sábado por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en Cabo Verde durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, según informaron las autoridades en un comunicado divulgado el domingo por la radio pública.

El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe luego de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo, como parte de una actividad anual para los niños antes de su regreso a clases, de acuerdo con funcionarios locales.

Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, según precisó el representante de protección civil de la municipalidad de Sao Felipe, Jose Canuto.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando explotó uno de los neumáticos del autobús, tras lo cual el vehículo derrapó y cayó a un barranco de unos 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.

Los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde, archipiélago de África Occidental de unos 550.000 habitantes, situado en el Atlántico frente a las costas de Senegal, y que en general cuenta con carreteras en buen estado.