Indagan homicidio en local de alcoholes de Conchalí

Un hombre fue atacado con disparos y perdió la vida en un local de alcoholes de Conchalí, según información preliminar de Carabineros.

Se trata de un adulto de nacionalidad dominicana, cuya identidad se desconoce hasta el momento. Los hechos ocurrieron al rededor de las 04:30 de la mañana en Avenida Independencia 5292, dentro de la Shopería “Voy y Vuelvo”.

La víctima habría recibido al menos dos impactos balísticos en el segundo piso del inmueble. Según adelantó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Claudio Orellana, los atacantes se habrían trasladado en vehículo.

“La dinámica conocida hasta el momento, que tiene que ser objeto de verificación, da cuenta de la presencia de un número plural de personas. Se habla de seis, quizás un poco más o un poco menos”, explicó.

En cuanto al fallecido, “la información existente hasta el momento es que se trataría de una persona que llegó al local simplemente para hacer uso de él como cliente ”, detalló el fiscal.

Por medio de la unidad 133, Carabineros constató la situación. El sitio del suceso fue clausurado y se están realizando diligencias autónomas, como revisión de imágenes de seguridad y toma de declaraciones, entre otras.

Personal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) fueron alertados al respecto, y personal de ECOH ya se desplazó hacia el lugar.

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