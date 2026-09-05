La Fiscalía de Atacama solicitó ampliar la detención de tres funcionarios investigados a raíz de la fuga de un sujeto condenado por el delito de homicidio calificado, efectuado en Copiapó. La petición del Ministerio Público fue acogida por el juez de turno.

En concreto, Néstor Jair Quiñones Hernández (21), que había sido condenado a 10 años de régimen cerrado, se encuentra actualmente prófugo de la justicia. El Ministerio Público ordenó diligencias de búsqueda a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, además de abrir una causa penal para indagar el origen de la huida y determinar si ocurrió alguna participación o facilitación de terceros.

Amplían detención de tres funcionarios vinculados a fuga de condenado por homicidio en Copiapó

Así, procedimientos y declaraciones tomadas por la PDI de Copiapó derivaron en la detención de dos hombres y una mujer, todos funcionarios del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP-IRC) , ubicado en el sector de Paipote.

Los imputados fueron capturados por su posible intervención en la fuga de Quiñones, que habría ocurrido durante el pasado jueves en un traslado hacia una actividad familiar, autorizado por el Juzgado de Garantía de Copiapó .

Este sábado se controló la detención de los trabajadores y se decretó la legalidad del procedimiento. La Fiscalía pidió la ampliación de su aprehensión considerando “el cúmulo de diligencias que se encuentran en desarrollo”, bajo la dirección de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica.

La solicitud fue acogida por el juez de turno, que estableció un plazo de tres días previo a la formalización de la causa. En tanto, el trabajo policial para encontrar al condenado continúa en diferentes sectores de la Región de Atacama y el país.