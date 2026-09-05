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    Kaiser pide “una buena explicación” de Cancillería por situación con Argentina: “Me genera ruido lo que está sucediendo”

    El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la relación con Argentina tras la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile y advirtió sobre elementos legales que, a su juicio, podrían generar futuras controversias respecto de los espacios de soberanía de ambos países.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Kaiser pide “una buena explicación” de Cancillería por situación con Argentina: “Me genera ruido lo que está sucediendo”. En la imagen, Johannes Kaiser.

    El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la situación de carácter territorial con Argentina, específicamente, aquella relacionada con el Estrecho de Magallanes y el cuestionamiento de la soberanía chilena por parte de un general del país trasandino, al respecto, sostuvo que todavía espera una explicación de Cancillería sobre lo ocurrido.

    “A mí me parece que todavía tenemos que esperar una buena explicación de la Cancillería, una bajada de esto”, afirmó Kaiser tras participar en la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile.

    En esa línea, señaló que recientes declaraciones provenientes de Argentina volvieron a complejizar el escenario. “Acaban de haber declaraciones del canciller argentino que complican un poco la situación nuevamente”, sostuvo.

    Kaiser también mencionó declaraciones de la exministra de Seguridad argentina y actual senadora, Patricia Bullrich, y afirmó que, pese a que ella actualmente no forma parte del gobierno argentino, la situación le genera inquietud. “La verdad es que a mí me genera ruido lo que está sucediendo en este momento”, señaló.

    Kaiser pide “una buena explicación” de Cancillería por situación con Argentina: “Me genera ruido lo que está sucediendo”. En la imagen, palacio de gobierno de Argentina, la Casa Rosada. Europa Press/Contacto/Virginia C

    El dirigente del PNL sostuvo que Chile ha respaldado abiertamente las políticas argentinas hacia el Atlántico Sur, pero advirtió que existen elementos legales que, según planteó, continúan interfiriendo con el normal desenvolvimiento de la aplicación de tratados entre ambos países.

    “Chile no se puede dar el lujo de tolerar, porque, de otra manera, en 10 o 20 años más, eso se va a utilizar para confrontarnos en tribunales internacionales o para generar un caso de debate respecto de cuáles son los espacios de soberanía, tanto de Argentina como de Chile”, afirmó.

    Kaiser recuerda a Camilo Escalona

    En sus declaraciones, Kaiser también se refirió a Camilo Escalona, enviando sus condolencias a la familia y a su partido.

    “Más allá de que hayamos estado en veredas distintas, sin duda Camilo Escalona marcó también la vida de nuestro país”, sostuvo, agregando que reconoce sus aportes pese a las diferencias que mantuvieron respecto de algunas de sus posiciones.

    Kaiser pide “una buena explicación” de Cancillería por situación con Argentina: “Me genera ruido lo que está sucediendo”. En la imagen, Camilo Escalona.

    Reflexiones sobre violencia y democracia

    Kaiser también abordó las conmemoraciones que se realizarán y señaló que espera que el Ejecutivo efectúe algún anuncio respecto de detenidos desaparecidos que, según sus palabras, permanecen en el Servicio Médico Legal desde hace más de 20 años sin ser identificados.

    Asimismo, sostuvo que el país debería aprender de su historia y planteó que “la violencia no es el camino para resolver nuestras dificultades”.

    En esa línea, llamó a “madurar como sociedad política” y a dejar de lado cualquier intento de “torcer la voluntad popular” mediante medios violentos.

    Más sobre:Johannes KaiserPartido Nacional LibertarioArgentinaEstrecho de MagallanesCancilleríaJavier MileiOficialismo

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