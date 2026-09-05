Bachelet, Frei y García Ruminot: figuras políticas encabezan guardia de honor del féretro de Camilo Escalona

Hasta el ex Congreso Nacional han llegado figuras del mundo político para despedir al histórico exdirigente del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien falleció el pasado viernes producto de un cáncer de próstata.

Luego de que el gobierno de José Antonio Kast decretara dos días de duelo oficial, el féretro de Escalona fue trasladado pasado el medio día desde la sede socialista hasta el ex Congreso para continuar con el velorio de quien también fue presidente del Senado, diputado, timonel del PS en cinco oportunidades y secretario general hasta el día de su deceso.

La primera guardia de honor fue encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue recibida entre vítores y aplausos. Del brazo de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, saludó a gran parte de los presentes antes de tomar asiento junto al ministro de Agricultura, Jaime Campos.

Más tarde, el ministro Campos recordó a Escalona, en entrevista con 24 Horas, como “un hombre de ideas muy claras (...) firme en sus convicciones, pero que tenía una condición humana que se ha ido perdiendo. Era un hombre muy auténtico de lo que decía, pero siempre dispuesto a llegar a acuerdos (...) Fue uno de los artífices de la consolidación de la democracia de los años 90 en adelante”.

Es así que Bachelet participó en la guardia de honor del féretro junto al exministro José Miguel Insulza y Vodanovic. Al otro costado se ubicó Campos; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien destacó previamente la trayectoria de Escalona.

KARIN POZO

Con el pasar de los minutos, llegó hasta el ex Congreso el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien sostuvo que “Camilo fue un gran colaborador en mi gobierno (...) una persona comprometida con el gobierno nuestro de la concertación, siempre fue muy especial, siempre hablaba con la verdad, no cambiaba”, .

“Me voy con un recuerdo excelente de Camino. Un gran concertacionista, gran diputado y senador”, agregó el ex Mandatario.

Es así que Frei participó en la guardia de honor junto a su esposa y ex primera dama, Marta Larraechea; además de otros dirigentes de la mesa directiva del PS.

En la ceremonia, además, destacó la participación de la exsenadora Isabel Allende; la exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; parlamentarios como Iván Moreira (UDI), Juan Luis Castro (PS), Raul Leiva (PS), entre otros.

“Enorme legado que también deja como un hombre de izquierda, un militante de toda la vida, alguien que se jugó la vida completa para que en nuestro país exista la justicia social, existan mejores condiciones de vida para todos los chilenos y chilenas”, remarcó Jara.

La extitular de Trabajo destacó además su trayectoria en la formación de nuevas generaciones de socialistas. “No intentó aferrarse al poder, sino que por el contrario, contribuyó a la renovación del sector de la izquierda, del progresismo chileno y creo que eso habla muy bien de él”.

Asimismo, Jara recordó la participación de Escalona en su campaña presidencial durante el 2025. “Camilo estuvo muy activamente en la campaña y no tengo dudas de que ya estaba muy afectado a su salud, pero con un enorme compromiso, prefirió trabajar y no dar un paso al costado (...) Se agradece porque se le hizo un enorme sacrificio ”, sostuvo.

En ese sentido, en la guardia de honor también participaron alcaldes como la edil de Quinta Normal Karina Delfino (PS); de San Ramón, Gustavo Toro; y el jefe comunal de El Bosque, Manuel Zúñiga.

Además, las juventudes socialistas, parlamentarios del Partido Comunista (PC), dirigentes del Partido Radical también custodiaron el féretro de Escalona.

A la ceremonia llegó, de igual forma, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien llevó una camiseta de Colo-Colo con el apellido “Escalona” al féretro de quien fue un hincha acérrimo del club.

De acuerdo a lo informado por el PS, el velorio de Camilo Escalona continuará este sábado hasta las 20.00 horas. En tanto, el domingo a las 09.00 horas iniciará el traslado de su féretro hasta el Cementerio Parque El Prado, en La Florida, donde sus funerales se llevarán a cabo a las 15.00 horas.