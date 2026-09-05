Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

La historia de Cloud Strife y su enfrentamiento contra Sephiroth ya tiene una fecha para su desenlace. Square Enix confirmó que Final Fantasy VII Revelation se lanzará el 8 de abril de 2027, convirtiéndose en la tercera y última entrega del ambicioso proyecto iniciado con Final Fantasy VII Remake y continuado posteriormente con Final Fantasy VII Rebirth.

El anuncio fue realizado durante el reciente State of Play de PlayStation, donde la compañía presentó un nuevo tráiler y una extensa demostración de jugabilidad.

Final Fantasy VII Revelation llegará simultáneamente a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC, esta última plataforma a través de Steam, Epic Games Store y Xbox on PC.

La tercera entrega continuará la historia en un planeta al borde de la destrucción. Mientras Sephiroth se acerca a alcanzar un poder prácticamente divino, Cloud y sus compañeros deberán intentar detener Meteor, la magia destructiva que amenaza con provocar la aniquilación del mundo.

Para hacerlo, el grupo finalmente podrá surcar los cielos a bordo de una de las máquinas más reconocibles del Final Fantasy VII original: la aeronave Highwind.

Final Fantasy VII Revelation tendrá un mundo abierto para explorar con la Highwind

Final Fantasy VII Rebirth en PC.

Una de las principales novedades mostradas por Square Enix está relacionada con la exploración.

Final Fantasy VII Revelation contará con un amplio mundo abierto que podrá recorrerse utilizando la Highwind, permitiendo desplazarse por diferentes regiones del planeta con una libertad mayor que en las dos entregas anteriores.

La aeronave no será el único medio de transporte.

También regresará Piko, el Chocobo que acompañó al grupo en Final Fantasy VII Rebirth, aunque ahora tendrá un papel más importante. El animal crecerá junto a los protagonistas y podrá aprender nuevas habilidades tanto para desplazarse por el escenario como para participar en los combates.

La exploración incorporará además un gancho que permitirá escalar rápidamente edificios y otras estructuras, ampliando las posibilidades de movimiento por los nuevos escenarios.

Otra modificación importante permitirá cambiar instantáneamente al personaje controlado y modificar la composición del equipo mientras se explora el mundo.

Cid y Vincent serán personajes jugables

El sistema de combate híbrido que ha definido a la trilogía también será ampliado.

Cid Highwind y Vincent Valentine serán completamente jugables en Final Fantasy VII Revelation, después de haber tenido una participación limitada en Final Fantasy VII Rebirth.

A ellos se suma una de las principales mecánicas nuevas de esta tercera entrega: el FITS System, abreviatura de Function-Integrated Tactical Suitwear.

El sistema permitirá modificar el estilo de combate de los personajes mediante cuatro especializaciones: Guerrero, Caballero, Mago Negro e Invocador.

Cada FITS entregará movimientos, habilidades y funciones específicas dentro de las batallas, además de modificar la apariencia del personaje que lo utiliza.

En la demostración presentada por Square Enix, por ejemplo, Cid utiliza la especialización de Caballero, mientras Vincent aparece equipado como Invocador.

Las decisiones también modificarán algunas misiones

Final Fantasy VII Revelation introducirá además una mayor capacidad para decidir qué integrantes del grupo participan en determinadas misiones.

Estas elecciones no serán únicamente estéticas. Según Square Enix, seleccionar a determinados personajes podrá alterar algunos acontecimientos, escenas y situaciones jugables, generando diferentes experiencias dentro de la misma historia.

También regresará Queen’s Blood, el popular juego de cartas introducido en Final Fantasy VII Rebirth.

En esta ocasión tendrá una nueva línea argumental protagonizada por Red XIII, junto con nuevos rivales y mecánicas capaces de modificar el desarrollo de las partidas.

Ediciones y precios de Final Fantasy VII Revelation

Square Enix ya abrió las reservas de Final Fantasy VII Revelation y confirmó diferentes ediciones físicas y digitales.

La edición estándar tendrá un precio sugerido de US$69,99, mientras que la Deluxe Edition física costará US$99,99 e incluirá, entre otros contenidos, un libro de arte, una banda sonora y una caja SteelBook.

La Collector’s Edition, exclusiva de la tienda de Square Enix, tendrá un precio de US$349,99. Su principal atractivo será una estatua premium protagonizada por Cloud, Zack y Sephiroth.

Esta edición también incluirá el Story Expansion Pass, que dará acceso a dos futuros contenidos descargables centrados en la historia.

Square Enix confirmó que estos DLC ampliarán las historias de Sephiroth y de Vincent junto a los Turks, y que están previstos para publicarse entre fines de 2027 y comienzos de 2028.