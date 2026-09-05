Juventudes Comunistas conmemoran 94 años con críticas contra el gobierno de José Antonio Kast

“Frente a su propio declive, la ultraderecha ya encontró su respuesta, retroceder”, declaró la presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), Catalina Lufín, durante un discurso para conmemorar los 94 años de historia del ala juvenil de la tienda.

El aniversario se celebró en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde, además de Lufín, la ceremonia fue encabezada por el timonel de la colectividad comunista, Lautaro Carmona, además de los secretarios generales de la juventud y el partido, Gonzalo García y Bárbara Figueroa, respectivamente.

El evento contó con la presencia de representantes de las embajadas de Cuba, Rusia y China, más la participación de la excandidata presidencial, Jeanette Jara.

Asimismo, asistieron diferentes parlamentarios, además de los alcaldes de Cerro Navia y Pudahuel, Mauro Tamayo e Ítalo Bravo. La instancia incluyó jornadas de muralismo, un cuecazo popular y conversatorios.

“Todos los salones nos están quedando chicos a esta juventud que no para de crecer, no nos alcanza el salón, no nos alcanza el escenario. Que bello que sucedan los problemas que nos tratan de enfrentar en nuestro 94 aniversario, compañeros y compañeras”, afirmó Lufín al inicio de su discurso.

Carmona, por su parte, recalcó su orgullo respecto a las JJCC. “Nunca imaginamos que iba a estar tan a la orden del día considerarse una juventud tan antifascista. Hoy día, lo que hay, del punto de vista cultural y en muchas de las políticas que lleva adelante el actual gobierno, son políticas de exclusión, que tienen un contenido fascista que no se puede discutir. Esta juventud yo creo que saldrá adelante”, dijo.

Imagen referencial de Catalina Lufín y Lautaro Carmona Partido Comunista

La presidenta de las juventudes se refirió al crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción del aparato público y las condiciones climáticas como “síntomas” de un “modelo político y económico fracasado”.

“El neoliberalismo y su voracidad han entrado en una crisis autoinducida, cuyos costos tenemos que pagarlos lamentablemente todos y todas. Frente a su propio declive, la ultraderecha ya encontró su respuesta, retroceder”, señaló.

Lufín también mencionó que la administración de José Antonio Kast “no tiene ideas propias ni originales”. Así, afirmó que desde las JJCC denuncian “las verdaderas intenciones de este Gobierno, porque pese a que fueron electos en democracia tienen el autoritarismo tatuado en su ADN . Dicen que les importa la seguridad pero, hasta ahora, solo han jugado con los dolores de las personas para impulsar solapadamente su agenda de odio”.

En este sentido, indicó que el intento por reformar la constitución se trata de un antecedente peligroso para la democracia. “Perseguir adversarios a discreción del Presidente representaba la intolerancia de quien piensa distinto y también la incapacidad de gobernar por la vía de la razón”, declaró la líder de las JJCC.

Así, durante su discurso, remarcó: “Somos los jóvenes, los jóvenes estudiantes, los jóvenes trabajadores, los jóvenes pobladores, cuya energía amenaza su plan de retrocesos civilizatorios”.

Archivo Amaranto

Durante la instancia, Lufín anunció la creación de la iniciativa “Archivo Amaranto”, dentro de la Comisión de Derechos Humanos del partido.

El proyecto consiste en la creación de un registro de las vidas de los militantes de las JJCC entre 1965 y 1973, con entrevistas y testimonios.

“Queremos reivindicar a aquellos compañeros y compañeras que estuvieron en la jota de la Unidad Popular y que vivieron la militancia clandestina”, afirmó la presidenta del ala juvenil del PC.