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    Repasa la increíble victoria de la U sobre Coquimbo Unido con goles de Lucero y Rivero en el epílogo

    Los azules llegaron a estar 1-2 abajo durante el segundo tiempo, sin embargo remontaron sobre la hora para ganar 4-2 y seguir en carrera por el cupo de Chile 2.

    JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto | Final

    U. de Chile 4-2 Coquimbo Unido

    • Final del partido

    Con un final loco, la U lo dio vuelta para terminar imponiéndose por 4-2 sobre Coquimbo. Doblete de Lucero.

    Foto: Photosport.
    • 90′+6 GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

    De penal, Octavio Rivero marca su primer tanto en la U. El uruguayo ejecuta luego de la sanción por una mano de Soza.

    • 90′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

    En el epílogo, el Gato Lucero concreta su doblete para dar vuelta el marcador y poner el 3-2 para la U.

    • 86′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

    Juan Martín Lucero, que había ingresado hace poco, puso el 2-2 con un disparo en el área tras un mal rechazo rival.

    • 82′ GOL DE COQUIMBO

    Lo da vuelta el pirata. Guido Vadalá marca el 2-1 para el campeón chileno, tras una pelota filtrada (lo habilita Hormazábal). Castellón la toca y termina metiendo el balón en el arco.

    • 71′ GOL DE COQUIMBO

    Sorpresa en Ñuñoa. Benjamín Chandía, quien entró en el segundo tiempo, marca el empate definiendo con un disparo que pasa entre las piernas de Castellón.

    • 63′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

    Eduardo Vargas logró derribar la resistencia pirata. Turboman controla y define con el pie derecho, colocando el balón en un rincón.

    • 59′ Otro atajadón de Sánchez

    Pase de Zaldivia y Guerrero, de frente al marco, saca un potente remate que desvía Sánchez con los dedos.

    • Arranca el segundo periodo

    Ya se juega de vuelta en el Nacional. Coquimbo tiene un cambio: Arancibia por Gazzolo.

    • Fin del primer tiempo

    Se acabó la primera parte. La U no puede romper el cero, pese a contar con muchas ocasiones. Por ahora, Coquimbo resiste gracias a Diego Sánchez.

    Foto: Photosport.
    • 40′ Tapadón del Mono Sánchez

    Agustín Arce tuvo el 1-0 en su pie zurdo, pero el remate es contenido por el portero coquimbano, figura del primer tiempo.

    • 28′ Otra ocasión de gol desperdiciada

    Desborda Fernández y el recién ingresado Guerrero tira una chilena, que sale elevada.

    • 26′ Cambio en la U

    Lucas Barrera sale lesionado de la rodilla derecha. Lo reemplaza Maximiliano Guerrero.

    • 19′ Otra opción de la U

    Centro al área y cabecea Eduardo Vargas, obligando a una gran contención de Sánchez.

    • 9′ Otra del local

    Otro aviso de la U, con un remate frontal de Vargas que se fue desviado.

    • 2′ Lo tuvo la U

    Gonzalo Reyna se va en dirección al marco y saca un tiro que contuvo el Mono Sánchez.

    • Arrancó el partido

    Ya se juega en el Nacional el choque entre azules y aurinegros.

    El árbitro del partido es el internacional Cristián Garay, mientras que Fernando Véjar es el encargado del VAR. No hay hinchada visitante en el coloso de Ñuñoa.

    • Formación titular de Coquimbo Unido

    Así forma el campeón vigente del fútbol nacional.

    • Formación titular de la U

    Novedades en la oncena: Gonzalo Reyna y Nicolás Fernández. Octavio Rivero va a la banca.

    En la pelea por el segundo lugar, que da un cupo directo a la Copa Libertadores 2027, los azules están presionados luego del triunfo de la UC sobre Everton, en Viña del Mar.

    Buenas noches. Comienza la transmisión del partido entre la U y Coquimbo Unido, por la fecha 22 del Torneo Nacional.

    Más sobre:En vivoMinuto a minutoLa UUniversidad de ChileCoquimbo UnidoLiga de PrimeraFútbolFútbol chileno

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