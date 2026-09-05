Repasa la increíble victoria de la U sobre Coquimbo Unido con goles de Lucero y Rivero en el epílogo
Los azules llegaron a estar 1-2 abajo durante el segundo tiempo, sin embargo remontaron sobre la hora para ganar 4-2 y seguir en carrera por el cupo de Chile 2.
Minuto a minuto | Final
U. de Chile 4-2 Coquimbo Unido
- Final del partido
Con un final loco, la U lo dio vuelta para terminar imponiéndose por 4-2 sobre Coquimbo. Doblete de Lucero.
- 90′+6 GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE
De penal, Octavio Rivero marca su primer tanto en la U. El uruguayo ejecuta luego de la sanción por una mano de Soza.
- 90′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE
En el epílogo, el Gato Lucero concreta su doblete para dar vuelta el marcador y poner el 3-2 para la U.
- 86′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE
Juan Martín Lucero, que había ingresado hace poco, puso el 2-2 con un disparo en el área tras un mal rechazo rival.
- 82′ GOL DE COQUIMBO
Lo da vuelta el pirata. Guido Vadalá marca el 2-1 para el campeón chileno, tras una pelota filtrada (lo habilita Hormazábal). Castellón la toca y termina metiendo el balón en el arco.
- 71′ GOL DE COQUIMBO
Sorpresa en Ñuñoa. Benjamín Chandía, quien entró en el segundo tiempo, marca el empate definiendo con un disparo que pasa entre las piernas de Castellón.
- 63′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE
Eduardo Vargas logró derribar la resistencia pirata. Turboman controla y define con el pie derecho, colocando el balón en un rincón.
- 59′ Otro atajadón de Sánchez
Pase de Zaldivia y Guerrero, de frente al marco, saca un potente remate que desvía Sánchez con los dedos.
- Arranca el segundo periodo
Ya se juega de vuelta en el Nacional. Coquimbo tiene un cambio: Arancibia por Gazzolo.
- Fin del primer tiempo
Se acabó la primera parte. La U no puede romper el cero, pese a contar con muchas ocasiones. Por ahora, Coquimbo resiste gracias a Diego Sánchez.
- 40′ Tapadón del Mono Sánchez
Agustín Arce tuvo el 1-0 en su pie zurdo, pero el remate es contenido por el portero coquimbano, figura del primer tiempo.
- 28′ Otra ocasión de gol desperdiciada
Desborda Fernández y el recién ingresado Guerrero tira una chilena, que sale elevada.
- 26′ Cambio en la U
Lucas Barrera sale lesionado de la rodilla derecha. Lo reemplaza Maximiliano Guerrero.
- 19′ Otra opción de la U
Centro al área y cabecea Eduardo Vargas, obligando a una gran contención de Sánchez.
- 9′ Otra del local
Otro aviso de la U, con un remate frontal de Vargas que se fue desviado.
- 2′ Lo tuvo la U
Gonzalo Reyna se va en dirección al marco y saca un tiro que contuvo el Mono Sánchez.
- Arrancó el partido
Ya se juega en el Nacional el choque entre azules y aurinegros.
El árbitro del partido es el internacional Cristián Garay, mientras que Fernando Véjar es el encargado del VAR. No hay hinchada visitante en el coloso de Ñuñoa.
- Formación titular de Coquimbo Unido
Así forma el campeón vigente del fútbol nacional.
- Formación titular de la U
Novedades en la oncena: Gonzalo Reyna y Nicolás Fernández. Octavio Rivero va a la banca.
En la pelea por el segundo lugar, que da un cupo directo a la Copa Libertadores 2027, los azules están presionados luego del triunfo de la UC sobre Everton, en Viña del Mar.
Buenas noches. Comienza la transmisión del partido entre la U y Coquimbo Unido, por la fecha 22 del Torneo Nacional.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.