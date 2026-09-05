Repasa la increíble victoria de la U sobre Coquimbo Unido con goles de Lucero y Rivero en el epílogo

Minuto a minuto | Final

U. de Chile 4-2 Coquimbo Unido

Final del partido

Con un final loco, la U lo dio vuelta para terminar imponiéndose por 4-2 sobre Coquimbo. Doblete de Lucero.

Foto: Photosport.

90′+6 GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

De penal, Octavio Rivero marca su primer tanto en la U. El uruguayo ejecuta luego de la sanción por una mano de Soza.

90′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

En el epílogo, el Gato Lucero concreta su doblete para dar vuelta el marcador y poner el 3-2 para la U.

86′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Juan Martín Lucero, que había ingresado hace poco, puso el 2-2 con un disparo en el área tras un mal rechazo rival.

82′ GOL DE COQUIMBO

Lo da vuelta el pirata. Guido Vadalá marca el 2-1 para el campeón chileno, tras una pelota filtrada (lo habilita Hormazábal). Castellón la toca y termina metiendo el balón en el arco.

71′ GOL DE COQUIMBO

Sorpresa en Ñuñoa. Benjamín Chandía, quien entró en el segundo tiempo, marca el empate definiendo con un disparo que pasa entre las piernas de Castellón.

63′ GOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Eduardo Vargas logró derribar la resistencia pirata. Turboman controla y define con el pie derecho, colocando el balón en un rincón.

59′ Otro atajadón de Sánchez

Pase de Zaldivia y Guerrero, de frente al marco, saca un potente remate que desvía Sánchez con los dedos.

Arranca el segundo periodo

Ya se juega de vuelta en el Nacional. Coquimbo tiene un cambio: Arancibia por Gazzolo.

Fin del primer tiempo

Se acabó la primera parte. La U no puede romper el cero, pese a contar con muchas ocasiones. Por ahora, Coquimbo resiste gracias a Diego Sánchez.

Foto: Photosport.

40′ Tapadón del Mono Sánchez

Agustín Arce tuvo el 1-0 en su pie zurdo, pero el remate es contenido por el portero coquimbano, figura del primer tiempo.

28′ Otra ocasión de gol desperdiciada

Desborda Fernández y el recién ingresado Guerrero tira una chilena, que sale elevada.

26′ Cambio en la U

Lucas Barrera sale lesionado de la rodilla derecha. Lo reemplaza Maximiliano Guerrero.

🤕🔵🔴 ¡Uno que venía más que bien!#LaU tuvo que realizar un cambio en la primera parte ante Coquimbo Unido tras la lesión de Lucas Barrera, quien mostró su decepción en el banco de suplentes.



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19′ Otra opción de la U

Centro al área y cabecea Eduardo Vargas, obligando a una gran contención de Sánchez.

9′ Otra del local

Otro aviso de la U, con un remate frontal de Vargas que se fue desviado.

2′ Lo tuvo la U

Gonzalo Reyna se va en dirección al marco y saca un tiro que contuvo el Mono Sánchez.

Arrancó el partido

Ya se juega en el Nacional el choque entre azules y aurinegros.

El árbitro del partido es el internacional Cristián Garay, mientras que Fernando Véjar es el encargado del VAR. No hay hinchada visitante en el coloso de Ñuñoa.

Formación titular de Coquimbo Unido

Así forma el campeón vigente del fútbol nacional.

PIN-UP presenta la formación titular del VERDADERO CAMPEÓN DE LA REGIÓN en la Fecha 22 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 💛🏆🖤



💪 ¡Fuerza y Coraje, PIRATA!#ElVerdaderoCampeón pic.twitter.com/bceOUSHnNL — Coquimbo Unido (@coquimbounido) September 5, 2026

Formación titular de la U

Novedades en la oncena: Gonzalo Reyna y Nicolás Fernández. Octavio Rivero va a la banca.

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Coquimbo Unido, en el Estadio Nacional, por la Fecha 22 de la #LigadePrimeraMercadoLibre 🔵🔴 pic.twitter.com/RP8I7UmpY0 — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2026

En la pelea por el segundo lugar, que da un cupo directo a la Copa Libertadores 2027, los azules están presionados luego del triunfo de la UC sobre Everton, en Viña del Mar.

Buenas noches. Comienza la transmisión del partido entre la U y Coquimbo Unido, por la fecha 22 del Torneo Nacional.