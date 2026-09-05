Repasa la caída del Montreal ante Philadelphia Union en la primera titularidad de Alexis Sánchez en la MLS
Con el Niño Maravilla jugando cerca de 78 minutos, el cuadro canadiense tropezó en su viaje a Pensilvania.
Minuto a minuto
Philadelphia Union 2-0 Montreal
¡Final del partido!
90′+8′. Con Alexis Sánchez jugando cerca de 78 minutos, Montreal cae por 2-0 en su visita a Philadelphia Union.
Tiempo de adición
90′. Se jugarán siete minutos más en Pensilvania.
¡Se acabó el partido para Alexis Sánchez!
78′. El chileno sale de la cancha por Noah Streit.
¡Gol de Philadelphia Union!
75′. Desastre en el fondo del Montreal. Iloski se fue mano a mano y el portero Breza alcanza a pinchársela. Sin embargo, la defensa no llega a cubrir el rebote y Cavan Sullivan pone el 2-0 con el arco a su merced.
¡Lo falla Montreal!
68′. Prince Owusu es el que toma la responsabilidad y define de manera fatal. El delantero intentó picarla, pero le salió cualquier cosa. Fue un tirito a las manos del portero. Insólito.
¡Penal para Montreal!
64′. Le dan un toque por la espalda a Hennadiy Synchuk y el árbitro no duda en sancionar a favor del cuadro canadiense. ¿Lo pateará Alexis Sánchez?
¡Gol de Philadelphia Union!
57′. Se rompe la paridad en Pensilvania. Tras una serie de despejes defectuosos, la pelota le queda al haitiano Danley Jean Jacques en el área chica y vence al portero Sebastian Breza, que está sustituyendo a Thomas Gillier.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Con arenga de Alexis Sánchez, el Montreal ya disputa el complemento ante Philadelphia Union.
¡Final del primer tiempo!
45’+3’. Con Alexis Sánchez como titular, Montreal iguala en su visita a Philadelphia Union
No rompen el cero
30′. Por ahora hay pocas intervenciones de Alexis Sánchez. Montreal y Philadelphia no se sacan ventajas.
¡Gol anulado a Montreal!
2′. Prince Owusu anotaba de entrada, pero el tanto se invalida por una posición de adelanto.
¡Comienza el partido!
1′. Con Alexis Sánchez como titular, Montreal ya juega ante Philadelphia Union.
La formación titular de Philadelphia Union
Con Alexis Sánchez como estelar y Thomas Gillier en el banco
Alexis Sánchez suma su primera titularidad en la MLS
Después de cuatro partidos desde su arribo al conjunto canadiense, el tocopillano aparece en la oncena del Montreal para la visita ante Philadelphia Union.
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