Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open
El chileno enfenta al tenista alemán en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.
Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) está en la tercera ronda del US Open. El tenista chileno enfrentará a Alexander Zverev (2°) en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada.
A qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open
El duelo de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open es este sábado 5 de septiembre, a las 20.10.
Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open
El partido del Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.
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