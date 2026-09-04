Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

Dónde y qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open.

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) está en la tercera ronda del US Open. El tenista chileno enfrentará a Alexander Zverev (2°) en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada.

A qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

El duelo de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open es este sábado 5 de septiembre, a las 20.10.

Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

El partido del Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.