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    Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    El chileno enfenta al tenista alemán en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Dónde y qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open.

    Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) está en la tercera ronda del US Open. El tenista chileno enfrentará a Alexander Zverev (2°) en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada.

    A qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    El duelo de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open es este sábado 5 de septiembre, a las 20.10.

    Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    El partido del Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.

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