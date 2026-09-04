“Prevenir o Lamentar”: gobierno lanza campaña con llamado a no conducir tras consumir alcohol ad portas de las Fiestas Patrias

De cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, y bajo el lema “Prevenir o Lamentar”, este viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director (s) de Senda, Eduardo Barros, y otras autoridades, encabezaron el lanzamiento de una campaña enfocada en prevención, haciendo un llamado para no conducir tras el consumo de alcohol.

La actividad se realizó mediante una intervención pública en la Plaza de la Aviación en Providencia con la exhibición de automóviles reales destruidos producto de accidentes de tránsito, acompañada de ambulancias de Senda, y demostraciones de kits de alcotest.

Al respecto, el subsecretario del Interior destacó el programa Tolerancia Cero, operativos móviles cuyo objetivo es fiscalizar y detectar la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas.

“Este es un programa que se ejecuta a nivel nacional y quiero comentarles que durante el mes de agosto el programa Tolerancia Cero de Senda realizó más de 9 mil fiscalizaciones y estamos preparando un programa especial para las Fiestas Patrias”, destacó.

En este sentido, la autoridad hizo hincapié en que el llamado del gobierno para celebrar estas fechas es “a que tomemos conciencia, a que nos planifiquemos, a que si alguien va a manejar no puede tomar, porque no solamente se pone en riesgo a sí mismo, sino que también a otras personas que no tenían necesariamente nada que ver con la responsabilidad de un conductor”.

Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, también reiteró el llamado la conducción responsable.

“En estas Fiestas Patrias el mensaje es claro y categórico: tolerancia cero al alcohol y a las drogas si vas a manejar, y ni una gota para los menores de edad. Queremos que la familia disfrute en tranquilidad, pero conducir bajo los efectos de sustancias cuesta vidas en cuestión de segundos y transforma a un conductor irresponsable en un peligro público”, señaló

En cuanto a la campaña “Prevenir o Lamentar”, el director (s) de SENDA, Eduardo Barros, señaló el mensaje ”es simple pero directo".

“El alcohol y otras drogas en la conducción no se mezclan. Una sola decisión puede cambiarlo todo”, sostuvo. “El llamado es claro: a celebrar con responsabilidad y, especialmente, a no conducir después de haber consumido alcohol u otras drogas”.