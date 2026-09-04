El reencuentro fue para el Ingeniero: el Betis de Pellegrini celebra y acaba con el invicto del Real Madrid de Mourinho

Pasaron cuatro años para volver a ver enfrentados a Manuel Pellegrini y José Mourinho. Acarreando una historia de larga data, con varias polémicas de por medio, el chileno y el portugués se reencontraron a ras de cancha. Fue en La Cartuja, en el duelo que terminó en el gran triunfo del Betis por 1-0 sobre Real Madrid, por la cuarta fecha de la liga española.

Luego de las palabras de buena crianza de Mou hacia el Ingeniero en la rueda de prensa previa, aparentemente más tranquilo, bajando los decibeles de la rivalidad que supieron tener, se esperaba el encuentro entre los dos. En efecto, se saludaron cordialmente antes del pitazo inicial.

Luego de la fea derrota con el Levante, el equipo verdiblanco necesitaba recuperarse y justo debía toparse ante la Casa Blanca, que comenzó LaLiga con rendimiento perfecto. Esto, mirando de reojo su estreno por la Champions League de la próxima semana. Durante varios pasajes, el Betis padeció el partido, atinando netamente a soportar los embates del rival.

El primer cuarto de hora fue completo para los merengues. Con Arda Güler por la derecha, Vinicius en la izquierda y Bellingham por el centro, detrás de Mbappé, el ataque visitante causaba estragos en los béticos. Ganando las bandas, el Madrid hizo méritos para romper el cero, sin embargo se topó con el meta Álvaro Valles. La primera tapada fue en los 10′, evitando el 1-0 de Huijsen. Luego, en los 14′, quien se lo perdió fue Vinicius.

La hegemonía que ejercían los madridistas fue bajando y el Betis encontró una ventana para salir del sofocón. Entre los 17′ y los 20′ contó con un par de aproximaciones que inquietaron a Courtois. Un remate cruzado de Cucho Hernández se fue desviado por poco. Era difícil el encuentro para el ariete colombiano, porque debía ir al sacrificio al ser poco abastecido por Isco.

El pecado del equipo de Mourinho fue no convertir durante sus mejores momentos. Por eso el Betis se mantenía en el partido. No obstante, un dolor de cabeza para Pellegrini fue la salida de Diego Llorente por lesión antes del entretiempo, de cara a la visita a Francia por la Liga de Campeones. Lo reemplazó Bartra, quien entró bien. La más clara fue en los 43′, en una doble ocasión que desperdició Mbappé. En rigor, fue virtud de los zagueros, evitando el tanto del francés. Valles fue clave para mantener el cero.

En el segundo periodo, las situaciones de peligro fueron decayendo. El juego fluido del Madrid se esfumó, lo que le permitió a los verdiblancos tener más aire y no estar tan concentrados en su campo. Había otro ritmo. El Ingeniero hizo cambios reforzando el medio, como la entrada de Fidalgo por Isco. Más adelante, tuvo su entrada Troy Parrott en lugar de Cucho Hernández, cambio que resultaría clave para el desenlace.

Los sostenedores del empate en el Betis estaban de mitad hacia atrás. Cerca del epílogo, mediante una pelota detenida, el cuadro de Heliópolis pegó. Minuto 81, tiro de esquina y Natan gana por arriba. Ataja Courtois y el rebote lo capturó el irlandés Parrott para colocar el 1-0. Fiesta en La Cartuja.

El local se metió atrás para aguantar en los minutos finales. Casi se le escurre de las manos el triunfo, porque el Madrid encontró el empate en los 87′ gracias a un golazo de Carlos Espí: de media chilena, conectando un centro de Vinicius. Sin embargo, los andaluces recuperaron el alma cuando el tanto se anuló por un fuera de juego en el inicio de la acción.

Había más. En el tiempo de adición, sancionan penal para los blancos por falta de Natan a Vinicius. Mbappé, de opaco partido, fue el encargado de ejecutar y Álvaro Valles se consagró como la figura al tapar el remate. La acción fue al VAR para determinar si Bartra había invadido o no en el área. No hubo nada. El triunfo estaba en el bolsillo.

Batacazo del Betis, para terminar con el invicto del Real Madrid en LaLiga. En el 18º enfrentamiento en el historial, Manuel Pellegrini derrota por sexta vez a José Mourinho. Ambos se dieron la mano en el epílogo, cerrando el circulo.