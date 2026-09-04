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    Autoridades encabezan tijerales de la Semana de la Chilenidad con 80% de avance en preparación del evento

    La tradicional celebración de Fiestas Patrias en el Parque Padre Hurtado espera recibir a más de 420 mil visitantes este año.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Los alcaldes de Las Condes, Catalina San Martín; Vitacura, Camila Merino; y La Reina, José Manuel Palacios; el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas; el presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, Roberto Standen; y el gerente de la Semana de la Chilenidad, José Miguel Muñoz, participaron este viernes de los tradicionales tijerales del evento que se realiza durante Fiestas Patrias en el Parque Padre Alberto Hurtado.

    La actividad marca un hito en los preparativos de la XXIX Semana de la Chilenidad, celebración que este año espera recibir a más de 420 mil visitantes.

    La ceremonia de tijerales permitió reconocer a los trabajadores y equipos que han estado preparando el recinto.

    La XXIX Semana de la Chilenidad se desarrollará en el parque ubicado en avenida Francisco Bilbao 8105, y funcionará en dos tandas: el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, para luego reabrir desde el miércoles 16 al domingo 20 de septiembre, entre las 10.00 y las 22.00 horas.

    “Todo lo que haremos durante las Fiestas Patrias no sería posible sin los trabajadores, trabajadoras, los funcionarios municipales y todo aquel que está detrás de la puesta en escena del parque. Son ellos los que nos permitirán disfrutar de un espacio seguro y responsable, porque la Semana de la Chilenidad es un punto de encuentro”, destacó la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

    Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, sostuvo que invitó “a todos a disfrutar de esta celebración en un ambiente familiar, ordenado y seguro”.

    A su vez, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, expuso que esta vigésimo novena “versión de la Semana de la Chilenidad es un gran ejemplo de la tradicional alianza entre los municipios de Las Condes, La Reina y Vitacura”.

    “Queremos que sea una fiesta familiar, con actividades, talleres y granjas educativas para que niños y adultos puedan disfrutar durante todo el día, bailar cueca y vivir nuestras tradiciones. Además, participarán más de 150 emprendedores de Vitacura y de distintas zonas de Chile, poniendo en valor nuestras artesanías y todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser chilenos”, señaló.

    El recinto, de 500 mil metros cuadrados, contará con 150 stands temáticos, una amplia zona de restaurantes, muestras ecuestres y diversas atracciones.

    Entre las tradiciones que se podrán disfrutar estarán los desayunos acampados, que funcionarán entre las 7.00 y las 9.30 horas, en el sector La Lechería (ingreso gratuito por Padre Hurtado).

    En la parrilla de artistas destacan la presentación de Entremares, el sábado 12; el show de humor de Stefan Kramer, el jueves 17; y el espectáculo infantil Frutantes, entre el 17 y el 20 de septiembre.

    Las entradas están a la venta a través de Ticketplus.

    Quienes cuenten con Tarjeta Vecino de La Reina, Vitacura o Las Condes, podrán acceder a un sistema de canje de entradas gratuitas o preferenciales en su respectiva comuna.

    Más sobre:Fiestas PatriasLas CondesParque Padre HurtadoSemana de la ChilenidadLa ReinaVitacura

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