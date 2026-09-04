La mesura de Manuel Pellegrini tras derribar al Madrid: “No nos agrandamos por este tipo de victorias”

Betis dio un golpe de autoridad en Sevilla. Sin embargo, mostró los contrastes del nuevo proyecto de Manuel Pellegrini que después de perder por goleada ante Levante derribó al millonario Real Madrid de José Mourinho.

“Intenté transmitir lo mismo que en estos últimos siete años. El fútbol da 24 horas para disfrutar los triunfos y también para sufrir las derrotas. Hay que entender lo que pasó con el Levante, hacer una buena autocrítica. Después, debemos estar convencidos de lo que se hace en el campo de juego”, advirtió el Ingeniero.

En ese aspecto, el entrenador santiaguino destacó el resurgir de sus jugadores, ya que “Resurgir: “sinceramente, estaba convencido de que íbamos a reaccionar, porque llevo siete años viéndolo día a día. No nos agrandamos por este tipo de victorias y tampoco nos hacemos el hara kiri por las derrotas. La ambición que tenemos se mantiene siempre igual, pese a los traspiés. En ese sentido, es difícil que tengamos dos seguidos”.

Lo cierto es que la escuadra andaluza tuvo la solidez suficiente para contener a un rival plagado de estrellas. De esa manera, el entrenador chileno destacó la capacidad de no perder el ritmo, a pesar de las modificaciones.

“Yo creo que los cambios en el equipo hacen buenos los rendimientos individuales. Los jugadores iban sintiendo el esfuerzo por el calor. Entiendo que la renovación en el centro del campo fue buena. Sin embargo, los cambios los hacen buenos o malos los jugadores. Los que entraron lo hicieron muy enchufados”, dijo el DT.

“Salimos a ganar”

Duelo complicado, en el que los béticos no se amilanaron frente a un adversario poderoso. Es más, de acuerdo con la opinión del entrenador santiaguino, sus jugadores tuvieron la actitud suficiente para ser justos merecedores de la victoria.

“El equipo salió a ganar desde el primer minuto ante un gran rival. Por supuesto que es difícil conseguirlo. En el segundo tiempo tuvimos más el balón, ellos solamente llegaron con pelotas detenidas, las que salvó nuestro portero Álvaro Valles. Sin embargo, el gol lo hicimos nosotros. Quizás el empate pudo ser justo, pero nosotros marcamos la que tuvimos y ellos no”, resumió el DT chileno.

Sobre los problemas que tuvieron en defensa, Pellegrini contestó que “el Real Madrid tiene gente muy poderosa en el juego aéreo, pero nosotros también marcamos muy bien de balón parado, por eso logramos el objetivo”.

Una de las polémicas del partido fue el penal que tapó Valles a Kylian Mbappé, pero que debía repetirse por invasión al área. Respecto del arbitraje, el extécnico de Manchester City advirtió que “no creo que haya habido influencia arbitral en la victoria. Tampoco creo que haya habido hechos decisivos para el resultado. Ganamos porque marcamos una ocasión y ellos no lo hicieron”.