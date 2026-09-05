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    Arrau cuestiona a tribunal tras fuga de condenado por homicidio que fue autorizado a ir sin custodia a bautizo de su hijo en Copiapó

    El ministro de Seguridad advirtió que “ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común”. El joven de 21 años cumplía una pena de 10 años de internación en régimen cerrado.

    Por 
    Luis Cerda
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó este viernes la decisión del tribunal que permitió salir sin custodia a un joven condenado por homicidio en Copiapó, quien aprovechó la autorización para fugarse y hasta ahora permanece prófugo.

    El sujeto, un ciudadano colombiano de 21 años, fue condenado cuando era menor de edad a 10 años de internación en régimen cerrado por homicidio calificado. La salida había sido autorizada para que asistiera a actividades preparatorias y al bautizo de su hijo.

    Según informó la Fiscalía Regional de Atacama, el permiso fue concedido por el Juzgado de Garantía de Copiapó a petición de la defensa y sin una audiencia previa en la que pudiera intervenir el Ministerio Público. Tras la fuga, se despachó una orden de detención y Carabineros y la PDI iniciaron su búsqueda.

    A través de su cuenta de X, Arrau cuestionó las condiciones en que se produjo la salida. “En Copiapó, un condenado a diez años de internación en régimen cerrado por HOMICIDIO fue autorizado por Tribunales para asistir a las actividades preparatorias y al bautizo de su hijo. La dirección del centro dispuso que saliera bajo vigilancia y custodia de Gendarmería”, señaló.

    Sin embargo, agregó que “el Tribunal accedió a lo solicitado por la defensa del condenado, ordenando que la salida se realizara sin custodia ni elementos de seguridad, como la utilización de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción”.

    “Así, acompañado únicamente por profesionales del centro, el condenado eludió la supervisión y se fugó”, añadió.

    El ministro apuntó directamente a la resolución judicial y sostuvo que “ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia”.

    “La búsqueda de nuevas herramientas contra el crimen, requiere también el cuidado de las medidas más básicas para la protección de la sociedad”, cerró.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauCopiapóJusticiaJudicial

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