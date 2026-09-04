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    Culto

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    El nuevo disco expande el universo sonoro de la artista e incluye colaboraciones con Jane Remover y Guitarricadelafuente. Su próxima gira incluye un extenso calendario de shows en Europa y Latinoamérica. El concierto en Chile será el 12 de diciembre en Estación Mapocho.

    Por 
    Equipo de Culto

    La ascendente cantautora chilena de alt-pop AKRIILA presenta su esperado segundo álbum de estudio, “lucy miró al mundo y notó que está girando”, disponible desde hoy en las principales plataformas de streaming a través de Atlantic Records. El álbum fue producido por AKRIILA junto a heartgaze y Vinco, con producción adicional de umru, y canaliza una marcada sensación de optimismo. El proyecto encuentra inspiración visual y conceptual en referentes tan diversos como The Beatles, Ann Demeulemeester y el trabajo artístico de shelestvetrovki. Al abordar el desorden desde una perspectiva íntima, el álbum encuentra belleza en medio del caos emocional y sonoro. A lo largo del proyecto, AKRIILA incorpora sonidos e imágenes registrados por ella misma en distintos lugares del mundo, entre ellos Chile, Nueva York, Madrid, Tokio y París.

    En relación con el álbum, y en el marco de su reciente portada para NME, AKRIILA reflexiona: “Todo está completamente caótico; sólo estás mirando tus propios problemas, de una manera extremadamente ensimismada. Entonces llega un punto de inflexión: un verdadero rayo de luz tiene que entrar por la ventana para que entiendas que hay algo más allá. Que el mundo está girando y que yo estoy creciendo”.

    El lanzamiento llega acompañado por el videoclip oficial de una de las canciones destacadas del álbum, “abrázame”. Entre los otros highlights del proyecto se encuentran los singles “partedemipartedeti” y “roger”, además de “suave”, colaboración con la artista de digicore Jane Remover que marcó el debut de AKRIILA en Atlantic Records. La recepción de “suave” fue inmediata: Rolling Stone en Español la describió como “una introducción ideal a la nueva era de AKRIILA, un hit bilingüe, caótico y emocionalmente intenso que expande aún más el universo sonoro de la artista chilena”, destacando además la manera en que ambas innovadoras combinan voces íntimas, sintetizadores procesados y elementos del indie-hyperpop. Todas las canciones del álbum cuentan además con piezas audiovisuales oficiales complementarias, disponibles en el canal de YouTube de AKRIILA.

    Para acompañar el lanzamiento, AKRIILA emprenderá una extensa gira mundial como artista principal, luego de completar su primer tramo por Estados Unidos, que incluyó una residencia de tres noches en Elsewhere, en Brooklyn, Nueva York, además de presentaciones en Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Durante este otoño, la gira llegará a Europa con fechas en Reino Unido, Francia y España, para luego continuar con un tramo latinoamericano que contempla México, Centroamérica y Sudamérica. El tour culminará con una presentación de regreso a casa el 12 de diciembre en Estación Mapocho, Santiago de Chile. Las entradas para este show están en Ticketmaster.

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