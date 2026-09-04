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    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera

    "Si entraban desde el 11 de marzo al 11 de agosto, más de 5.000 personas, ahora entraron 500", afirmó Alberto Soto

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, en entrevista con Antofagasta TV, destacó los avances del plan Escudo Fronterizo y el trabajo que se desarrolla para fortalecer el control y la seguridad de la zona limítrofe en ese extremo del país.

    La autoridad destacó datos que apuntan a una caída cercana al 89% en las detecciones de ingresos irregulares en la frontera, junto con el aumento de procedimientos que han permitido frustrar eventos de contrabando y tráfico de drogas, gracias al trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y distintos organismos del Estado.

    “Uno de los efectos que estamos logrando es que tenemos una caída integral de detecciones de inmigrantes irregulares en frontera de un 89%, 89 coma algo. ¿Ya? Si entraban desde el 11 de marzo al 11 de agosto, más de 5.000 personas, ahora entraron 500, pero además de esos 500, devolvimos a sus países de origen más del 70%“, sostuvo.

    La autoridad aseguró que cuentan con “data” que da cuenta que el plan “está funcionando”.

    “Entonces, en ese aspecto, los efectos de la zanja y de estos obstáculos, y la vigilancia fronteriza, y los sensores optrónicos maravillosos que están instalados, y los drones que están volando, sí, está causando el efecto que queremos”, aseguró.

    Soto afirmó que “la gente de Antofagasta y en Tarapacá, y en Arica y Parinacota, tiene muy claro que el esfuerzo del Estado en frontera durante la última década era insuficiente”.

    El comisionado planteó que ahora está trabajando el Ejército, Carabineros y la PDI trabajando coordinados.

    “Esto se ha hecho madurar. El trabajo interagencial que se ha logrado este último tiempo es consecuencia de que nos juntamos a trabajar en una mesa interagencial macrozonal, ya no Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota, sino todos juntos, cada 45 días, y nos ponemos a trabajar más allá de la política y vemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal”, explicó.

    En esa línea resaltó que hay reportes de “242% más de eventos de contrabando frustrados en frontera y 170% más de eventos de tráfico de drogas frustrados en frontera”.

    “Y eso está provocando, además, un efecto en los sectores urbanos. Casi una caída de un 30% en el robo de automóviles en la macrozona norte. Entonces, está dando buen resultado esto, ¿cierto?, pero esto está lejos de terminar. Esto es un trabajo que va a tomar cuatro años", indicó.

    Respecto al ingreso de droga detectado, el comisionado presidencial para la Macrozona Norte reconoció que “el control en la frontera aún es imperfecto”.

    “Este es un desafío de una amenaza y esa amenaza se enfrentaba tácticamente el día de hoy por las policías y el Ejército y se desplaza. Y se desplaza sectores con menos control y pasan. Y también, por supuesto, a veces conviene que pase. Porque tú lo que haces, y aquí no me meto en la favor de la Fiscalía, a ver hasta dónde llega”, comentó.

    En esa línea, el representante del Presidente José Antonio Kast en la Macrozona Norte hizo ver que “el plan no está escrito en piedra”.

    “Esto no es que no estamos construyendo un mall, un puente o una población. Estamos articulando una maniobra operacional y táctica en la frontera, acompañado con medios que están robustecidos para intentar recuperar el control de nuestra frontera. Lo que estamos logrando. Y cualquiera que diga que se puede hacer en seis meses, en un año, está mintiendo. No es así. Esto va a tomar tiempo”, advirtió.

    Más sobre:Macrozona NorteFronterasMigraciónMigración irregularAlberto SotoPlan Escudo Fronterizo

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