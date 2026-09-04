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    Política

    Descifra: 56% considera que Bachelet debe mantenerse en carrera por la Secretaría General de la ONU

    La última entrega del “Termómetro Político” también arroja que para los ciudadanos, la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no respaldar la candidatura de la exmandataria es el principal factor de la posición poco alentadora de esta y un 55% la califica como un "desacierto".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para quedarse con la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) está cuesta arriba y ella misma lo reconoce.

    “Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”, sostuvo, por ejemplo, ayer mientras participaba de un seminario organizado por la UDP.

    Hace unas semanas, tras la segunda medición informal del Consejo de Seguridad, ella alcanzó solo dos de 15 apoyos posibles, dos menos de los que recibió en el primer “straw poll”. E incluso, los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México, que patrocinan su candidatura, parecen reconocer un escenario casi imposible de sortear.

    Bachelet no solo obtuvo pocos votos, también quedó penúltima entre ocho candidatos y solo superó a Ivonne Baki, ecuatoriana que se inscribió días antes de la medición.

    No obstante, su candidatura sigue en pie y la mayoría de los chilenos consideran que no debería bajarla. Así al menos lo demuestra el último “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, donde se abordó cómo la gente está evaluando esta carrera al máximo sitial de la organización internacional.

    Así un 56% considera que la exjefa de Estado debe mantenerse en carrera. Esto ante la pregunta: “Considerando que en los últimos sondeos informales asociados a la elección de secretaria general de la ONU Michelle Bachelet ha bajado del cuarto al séptimo lugar, ¿qué cree usted que debería hacer?“.

    En tanto, un 43% se inclinó porque la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos debería “Bajarse de la elección”. Solo un 1% no sabe o no contesta.

    Las opiniones se estrechan cuando se preguntan por las opciones que tiene Bachelet de hacerse con el cargo. Así frente al enunciado: “Independiente de su posición política, cree que la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU:”, un 51% adhirió a la alternativa: “Tiene chances de disputar la elección”. En tanto, muy cerca, con un 47%, estuvo: “No tiene chances de disputar la elección”. Solo un 2% no sabe o no responde.

    Sobre los factores que tienen a la expresidenta en esta posición tan poco alentadora frente a la disputa del cargo, los chilenos apuntan a la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no respaldar la candidatura como el principal.

    De esta manera, ante la pregunta: “A su juicio, ¿cuál es el factor que más ha influido en las chances de la candidatura de Michelle Bachelet?“, un 43% se inclinó por ”la falta de apoyo del gobierno de Chile". Más atrás, con un 23% llega la alternativa: “La debilidad de su propia candidatura”. Luego, le sigue, con un 18%, “El veto de países con derecho a ejercerlo, como Estados Unidos o China”. Finalmente, con un 14%, “Que el expresidente Boric haya promovido su candidatura”. Solo un 2% no sabe o no contesta.

    También se preguntó en particular por la decisión de Kast de no apoyar la candidatura de la exmandataria. Aquí frente a la pregunta: “¿Usted considera que la decisión del gobierno del Presidente Kast de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU fue un acierto o un desacierto?“, un 55% optó porque fue ”Un desacierto". En tanto, un 41% sostuvo que fue “Un acierto”. Un 4% no sabe o no responde.

    A su vez, el “Termómetro Político” también se adentró en el futuro de la expresidenta ante un escenario, como ella misma lo advierte, en que no se convierta en la próxima secretaria general de la ONU.

    Acá el 42% considera que Bachelet debería retirarse de la actividad pública si no resulta electa. Mientras, el 33% cree que debería volver a la política interna y asumir un liderazgo en la oposición, y el 23% que debería postularse a un nuevo cargo en un organismo internacional.

    Con todo, la ONU cuenta con imagen favorable mayoritaria, pero con un tercio de detractores. El 59% declara tener una opinión favorable de la ONU, frente al 37% que tiene una opinión desfavorable. El 4% no sabe o no responde.

    Ficha Técnica

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: Siete preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Dos minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 01 al 03 de septiembre

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 932 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,2% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:DescifraSondeo DescifraTermómetro políticoONUMichelle BacheletSecretaría General del la ONUBachelet ONU

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