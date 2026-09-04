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    Ossandón (RN) y dichos de Milei: “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la segunda vicepresidenta de la Cámara cuestionó que se aplaudiera al mandatario argentino, Javier Milei en el Foro Madrid cuando este lanzó insultos como "zurdos mugrosos".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    “Estamos sacando proyectos de ley, por ejemplo, para que a los carabineros no se les insulten, pero estoy tomándome la selfie con él (Javier Milei), con la persona que vino a insultar a nuestra historia”.

    Esa es una de las frases con la que la diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió, de manera crítica, a lo ocurrido en el Foro Madrid que se desarrolló ayer en Chile. En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la segunda vicepresidenta de la Cámara cuestionó que se aplaudiera al mandatario argentino, pese a sus declaraciones.

    Cabe recordar que Milei durante su intervención en el encuentro conservador lanzó frases como “zurdos mugrosos” o “el comunista (Salvador) Allende” -el exmandatario era socialista-, que generaron molestia, fundamentalmente, en la oposición.

    “Si yo soy chilena y me gusta la patria y la celebramos, si bien no voy a comulgar con ciertos gobiernos que han sucedido en nuestra historia, pero también me parece que no es correcto que yo esté permitiendo que se basuree con nuestra historia tampoco”, sostuvo la parlamentaria.

    Además, Ossandón sostuvo que “a mí lo que no me gusta es que venga a hablar mal del país”, añadiendo que “al público, al ambiente que estaba ahí, a las personas que participaron: yo creo que esa frase (zurdos mugrosos) no había que aplaudirla”.

    La diputada hizo notar la contradicción en la entran algunas figuras que respaldan el actuar de Milei. “Al final te terminas pisando la cola, porque yo estoy pidiendo que no se insulten a otras instituciones, pero estoy permitiendo que se insulten a nuestros presidentes”, subrayó la parlamentaria.

    Sin embargo, la diputada marcó diferencias entre la intervención de Milei y la que hizo el Presidente José Antonio Kast. Sobre este último dijo que estuvo bien y que “probablemente el Presidente Kast no va a ir a un foro a hablar mal de la política argentina, de los Kirchner, de los Fernández, lo que sea, te lo aseguro”.

    “Arrau no es el padre de la guagua”

    En tanto, la parlamentaria también manifestó su preocupación por la situación vivida por el alcalde de San Bernardo, Christopher White -a quien se le informó de un plan para atentar con su vida- y por el avance del crimen organizado, pidiendo al ministro de Seguridad, Martín Arrau, que vaya más a terreno y ojalá sin cámaras para conocer la verdadera realidad que se sufren en las poblaciones.

    “Tenemos un ministro que está haciendo todo lo posible. Yo siempre le digo al ministro, el ministro está bien, los asesores, pero vaya al terreno sin cámaras, sin nada y converse con la gente”.

    En tanto, la diputada Ossandón pidió separar del análisis el trabajo del ministro Arrau de la reforma constitucional en materia de seguridad que se presentó al Congreso y sostuvo: “Estoy segura que él la firmó (la reforma constitucional), pero no es el padre de la guagua”.

    “Aquí hay alguien que a mí me preocupa, que espero que ya no esté o que al menos haya convencido que esto es una locura, mirada a futuro”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónXimena OssandónForo MadridJavier MileiMartín Arrau

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