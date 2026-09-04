Canciller evita abordar dichos de Milei sobre política interna y destaca ratificación de la soberanía del Estrecho de Magallanes

El primer día del Foro Madrid en Santiago fue ajetreado. La cumbre conservadora se está desarrollando en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, y en su inauguración contó con la presencia del Presidente de Argentina, Javier Milei.

En su alocución, el mandatario argentino destacó su amistad con el Presidente José Antonio Kast, y se refirió al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, hizo un guiño a los años de dictadura y también un repaso por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hasta llegar al estallido social y la administración de Gabriel Boric.

En ese contexto, diversas voces del mundo político, incluso algunas del oficialismo, cuestionaron que el Mandatario argentino se refiriera “de manera despectiva” a la política interna del país.

En diálogo con Tele13 Radio, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó referirse a las declaraciones de Milei.

“Esto era un acto político fuera del ámbito de la Cancillería. Yo no voy a opinar sobre declaraciones que se hagan en otros foros, menos del Presidente Milei. No voy a hacer comentarios sobre eso” , sostuvo.

El canciller insistió en que las declaraciones del Mandatario argentino se dieron en “una cosa privada entre partidos políticos. No tengo comentarios respecto a eso”, añadió.

Por otra parte, valoró y destacó que se ratificara la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.

“Todas las declaraciones de ayer ratifican lo que más nos interesa, que es la convicción que tenemos nosotros completa y absoluta de que la soberanía del Estrecho Magallanes es completamente chilena , que está, por lo demás, reconocido por el Presidente Milei en una reunión en La Moneda ayer en Santiago”, indicó.

Sobre ese encuentro bilateral que mantuvo Milei con Kast, el canciller destacó que “fue una reunión muy positiva”.

“Se abordaron muchos temas y probablemente lo que más destaca es esto de la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, que fue reconocida por el presidente Milei en esa reunión”, indicó.

Doctrina Donroe: “Puede ser positiva para Chile”

En el primer día del Foro Madrid, el embajador de Chile en Estados Unidos, Brandon Judd, se refirió a los alcances de la denominada “doctrina Donroe” en Chile.

La Doctrina Donroe desarrollada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una adaptación de la política del siglo XlX planteada por el mandatario James Monroe, y busca justificar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

En ese marco, Judd expuso que “cada embajador está empoderado para implementar aquella política como considere se ajuste a cada país.Lo genial sobre esto es que cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil (...) Chile está aplicando la doctrina Donroe. Es todo sobre mirar hacia adelante, preocuparse de qué necesitas para tu país e ir hacia adelante”, explicó.

En ese marco, el canciller dijo desconocer “lo que implica” la Doctrina Donroe “desde el punto de vista de la declaración” del embajador Judd.

Aunque señaló que “ si se refiere a la cooperación que podemos tener con Estados Unidos en el control del crimen organizado, transnacional, por supuesto que es una cosa que puede ser positiva para Chile . En ese sentido ”.

El canciller aseguró que el país tiene “conversaciones abiertas con Estados Unidos en varios temas”.

Sin embargo, planteó que, respecto a esa doctrina, sugiere que el embajador se refiere “al esfuerzo que vamos a hacer conjuntamente los países de la región para combatir la delincuencia organizada transnacional”.