Decomisan más de 250 kilos de droga en Coquimbo: cargamento está avaluado en más de $2.200 millones

Más de 250 kilos de droga fueron decomisados durante la madrugada del jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura de La Higuera por personal del OS7 Coquimbo de Carabineros.

El decomiso, que involucra marihuana elaborada, cocaína y pasta base avaluadas en más de $2.200 millones, equivale a 734 dosis las cuales venían desde la zona norte del país y tenían como destino la zona central.

Según detalló el teniente coronel, Osvaldo González, de la Prefectura Coquimbo, “estos servicios obedecen a la víspera de Fiestas Patrias, con la finalidad de evitar el desplazamiento y destinatarios finales de esta importante cantidad de droga”.

En total fueron incautados 257 kilos de droga, informó el funcionario policial.

En tanto el delegado presidencial regional, Víctor Pino, destacó el operativo señalando que “Hoy día, cerca de 2.200 millones de pesos se encuentran hoy en manos de Carabineros, los cuales van a ser destruidos y no van a llegar en Fiestas Patrias a un consumidor que lamentablemente hoy día está consumido por esta droga”, agregó.

Además agregó, que de acuerdo a la información policial, la droga tenía por destino la Región de Coquimbo, Valparaíso o Metropolitana.