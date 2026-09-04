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    La fórmula de la ANFP para destrabar conflicto en el TDLC con clubes por cobros de formación del fútbol joven

    El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) fijó como plazo máximo el 28 de septiembre para que la ANFP, la FNE y los clubes concilien una reforma al polémico cobro de US$30.000 por derechos de formación.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Conferencia de prensa de los capitanes de Colo Colo y Universidad Catolica, previa al Clasico 188 en la sede de la Anfp en Santiago. 14/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Press conference of the captains of Colo Colo and Universidad Catolica, prior to the match 188 at the ANFP headquarters in Santiago. 14/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El Club Deportes Provincial Osorno en enero de este año presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El club cuestiona el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven de la ANFP, el cual exige un pago obligatorio y uniforme de US$30.000 por año de formación por cualquier jugador menor de 23 años que pase a otro club.

    En su presentación, el club de la Región de Los Lagos consultó al tribunal si la tarifa es una barrera discriminatoria, porque se cobra sin importar la inversión real que hizo el club, la división en la que juega el equipo que recibe al jugador, o si el jugador ya había sido liberado por su club de origen.

    Este miércoles, el TDLC resolvió otorgar un plazo máximo hasta el 28 de septiembre de 2026 para que las partes presenten las bases de un acuerdo que ponga fin a la controversia.

    La decisión se enmarca en una audiencia de conciliación realizada este martes a la que asistieron representantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y diversos clubes del balompié nacional, entre ellos Azul Azul, Blanco y Negro, Cruzados, Palestino, Cobresal, Deportes Puerto Montt y Deportes Rengo.

    Durante la sesión, la ANFP confirmó “han analizado una eventual reforma al artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven, la que fue enviada a todos los apoderados que solicitaron la suspensión de la audiencia pública de autos y a la FNE”.

    De concretarse este consenso antes de la fecha límite fijada por el Tribunal, las bases del acuerdo deberán ser presentadas y votadas en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

    Posteriormente ANFP envió a los clubes una propuesta. En su objetivo por poner fin a los cuestionamientos, el escrito de la ANFP apunta directamente a flexibilizar el pago de la tarifa en disputa. Si bien el documento no estipula una cifra exacta ni incluye montos específicos, establece el compromiso de que los nuevos valores serán más bajos que los actuales.

    Según conocedores del caso, la iniciativa se sostiene sobre un fundamento técnico, para lo cual se están aportando los antecedentes necesarios que justifican la medida y reafirman el legítimo derecho de la entidad a realizar este cobro. Asimismo, el documento hace la salvedad de que existen ciertas materias o exigencias que exceden el marco de esta propuesta original.

    Posturas

    La ANFP, que cuenta con la asesoría del estudio Fuchs, Helfmann y Mufdi, explicó al TDLC que “el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven regula un mecanismo de compensación económica en favor de los clubes que han participado en la formación de un jugador, el cual se activa en supuestos específicos vinculados a la firma del primer contrato profesional con un club distinto de los formadores”.

    En ese sentido, explicó que “la existencia de mecanismos de compensación por formación responde a una racionalidad económica reconocida dentro del deporte profesional, orientada a preservar los incentivos para que los clubes continúen invirtiendo en el desarrollo de talento deportivo”.

    De los más de 30.000 jugadores considerados, solo 144 casos corresponden a situaciones en que el primer contrato profesional fue celebrado con un club distinto del formador o co-formador, lo que constituye el único supuesto en que podría activarse el mecanismo nacional de compensación por formación.

    Mientras, la Fiscalía Nacional Económica difiere de la postura de la ANFP. A su parecer, el sistema actual impone costos de cambio artificiales que impiden la libre circulación de los futbolistas jóvenes entre las distintas instituciones deportivas.

    La FNE sostuvo que el cobro unificado de US$30.000 es “manifiestamente desproporcionado” frente a los costos reales de formación en Chile y a la capacidad financiera de los clubes de categorías inferiores, como la Segunda División.

    “Estos elementos muestran que dicha suma no guarda relación ni con los costos reales asociados a la formación de futbolistas en el país, ni con la capacidad presupuestaria de los clubes de menor escala, especialmente aquellos pertenecientes a categorías inferiores. Esta disparidad permite concluir que la indemnización establecida por la norma excede con creces los niveles razonables que el sistema competitivo nacional está en condiciones de sostener”, acotó.

    La FNE concluyó que el artículo 44 vigente produce efectos adversos en el mercado y propone modificarlo para adoptar un régimen proporcional similar al de la FIFA. Esta modificación permitiría remunerar la labor formativa de los clubes de origen sin afectar gravemente la competitividad de las instituciones con menor patrimonio.

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