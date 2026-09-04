Acto por Allende y presión a Kast: oposición exige respuesta a dichos de Milei y apunta a “ideologización” de la política exterior

Pese a lo opaco de la cita en el segundo piso del Hotel Fundador para contrarrestar el Foro Madrid, al que no acudieron sus principales referentes como los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, la oposición se volvió a reunir este viernes en el marco de las actividades de “Democracia, siempre”, y también en homenaje al fallecido líder de la Unidad Popular, Salvador Allende.

En torno a la primera instancia, la Democracia Cristiana (DC) realizó la entrega de una ofrenda floral por motivo de los 62 años de la elección de Eduardo Frei Montalva como máxima autoridad del país, en que fue acompañada por otras tiendas del sector. El lugar fue el monumento al ex jefe de Estado, en la Plaza de la Constitución.

Poco después, durante la misma mañana, las fuerzas progresistas encabezaron un acto de honor a Allende, al cumplirse 56 años de su triunfo presidencial. A la actividad, en la estatua del expresidente, también en la Plaza de la Constitución, asistieron las máximas autoridades y dirigentes de las colectividades.

La cita en el monumento del socialista se produce a solo un día de los dichos del líder argentino Javier Milei en el Foro Madrid, sobre su derrocamiento en 1973, a raíz del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. El discurso de cierre del encuentro estuvo a cargo del Presidente José Antonio Kast.

“Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”, dijo el trasandino casi al inicio de su alocución.

El libertario, además, lanzó epítetos de grueso calibre con la izquierda, a quienes tildó de “zurdos mugrosos” y como “un cáncer” que hay que extirpar.

A las críticas surgidas ayer jueves, en el contexto de los actos de esta jornada, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señaló: “Estamos aquí para rendir homenajes merecidos, justos y necesarios, sobre todo frente a las provocaciones y las palabras que profirió el día de ayer el Presidente de Argentina, Javier Milei, en contra del presidente Salvador Allende”.

La dirigente comunista también cuestionó al gobierno y señaló: “Aquí no podemos esperar nada del Ejecutivo, porque el presidente de la República fue, y fue parte, un mandatario ideológico. Lo que uno debiera preguntarse hoy día, a la luz de los hechos y de los dichos de autoridades de otros países en nuestra nación, es si es correcto que se desarrollen este tipo de eventos con estas características y en el marco de visitas que no son visitas oficiales”.

Y luego lanzó: “Creo que a la luz de los hechos, esto demuestra que aquí, lo hemos dicho infinitas veces, tenemos una política exterior que está girando, que está cambiando, que está trastocándose, que deja de ser política de Estado y que se transforma en una política ideológica a nivel internacional, de un bloque que claramente tiene una posición no de proyecto país, sino que más bien de exterminio de aquel que piensa diferente”.

En el acto también se hizo presente la exministra de Defensa y nieta de Allende, Maya Fernández (PS), quien ayer ya entregó una declaración pública en rechazo de las palabras de Milei.

Este viernes, en tanto, dijo: “No es contra mi abuelo, es contra un país. No se puede reivindicar el golpe de Estado, eso no lo podemos tolerar que alguien de afuera nos venga a ofender, a llenar de odio. Nuestra historia se defiende y el legado del presidente Allende también se defiende”.

Requerida si espera una respuesta de parte de Kast, respondió: “Creo que el Presidente no puede permitir eso, no puede venir un presidente desde afuera, porque eso también es soberanía, no respetar nuestra historia. Esos discursos de odio no tienen cabida en nuestro país, podemos tener diferencias, pero nosotros las conversamos”.

En esta misma jornada, el Partido por la Democracia (PPD), emitió un comunicado en el que condenó las declaraciones del líder argentino, en contra de Allende y de la izquierda.

“Tales expresiones constituyen un agravio a la memoria de las víctimas, a la historia democrática de Chile y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, dice el texto.

Y señala que “resulta igualmente grave que el Presidente José Antonio Kast, junto a su gabinete, haya presenciado dichas expresiones sin manifestar distancia alguna y cerrado el encuentro sin condenarlas. Quien ejerce la Presidencia de la República tiene el deber de defender la democracia chilena ante cualquier visitante”.