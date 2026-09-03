Maya Fernández reprocha dichos de Javier Milei sobre derrocamiento de Allende en Foro Madrid: “Son en extremo graves”

La exministra de Defensa de Gabriel Boric y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, emitió una declaración pública en que reprochó los dichos del líder argentino Javier Milei en el Foro Madrid, sobre el derrocamiento de su abuelo en 1973, a raíz del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

El libertario se refirió a la caída de Allende en el discurso de apertura de la cumbre conservadora internacional que se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

“Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende (era socialista), Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”, dijo casi al inicio de su escrito.

Fernández apuntó luego que “las declaraciones de Javier Milei en Chile son en extremo graves. En primer lugar, porque elogia el derrocamiento de un Presidente elegido democráticamente. Esa lectura normaliza la ruptura institucional y el golpe de Estado, una idea que ningún país que valore su democracia debería tolerar, y menos aún celebrar destempladamente”.

La nieta de Allende también puso en contexto las palabras del libertario, dado que se producen a solo ocho días de una nueva conmemoración del quiebre democrático.

“Esa gravedad se agudiza por el momento y el lugar en que fueron pronunciadas: a días de conmemorarse el 11 de septiembre, fecha que recuerda el inicio de una dictadura responsable de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó.

Al final de su declaración, la ex secretaria de Estado acusó que “estas palabras evidencian una preocupante indolencia hacia las víctimas y sus familias, una falta de respeto por la memoria democrática de Chile y, en el fondo, una profunda falta de humanidad”.

PS se suma a críticas

Más tarde, a través de una declaración pública, el Partido Socialista también rechazó las declaraciones de Milei, afirmando que “encontrándose en territorio nacional, se permitió insultar al Presidente Salvador Allende, celebrar su derrocamiento y agraviar la memoria de de miles de chilenas y chilenos que fueron víctimas de la dictadura”.

El PS añade que “no se trata simplemente de una expresión destemplada ni de una diferencia ideológica. Resulta inaceptable que un mandatario extranjero venga a Chile a reivindicar un golpe de Estado contra un Presidente elegido democráticamente y a utilizar epítetos y groserías para referirse a quienes piensa distinto”.

Por lo anterior, la colectividad señala que “sobran las razones para que el gobierno de Chile tome la iniciativa y exprese formalmente su rechazo frente a estas declaraciones”.