SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Maya Fernández reprocha dichos de Javier Milei sobre derrocamiento de Allende en Foro Madrid: “Son en extremo graves”

    La exministra de Defensa de Gabriel Boric y nieta del líder de la UP, en una declaración pública, cuestionó que las palabras del Mandatario argentino normalizan “la ruptura institucional y el golpe de Estado”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministra de Defensa, Maya Fernández. Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    La exministra de Defensa de Gabriel Boric y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, emitió una declaración pública en que reprochó los dichos del líder argentino Javier Milei en el Foro Madrid, sobre el derrocamiento de su abuelo en 1973, a raíz del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

    El libertario se refirió a la caída de Allende en el discurso de apertura de la cumbre conservadora internacional que se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

    “Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende (era socialista), Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”, dijo casi al inicio de su escrito.

    Fernández apuntó luego que “las declaraciones de Javier Milei en Chile son en extremo graves. En primer lugar, porque elogia el derrocamiento de un Presidente elegido democráticamente. Esa lectura normaliza la ruptura institucional y el golpe de Estado, una idea que ningún país que valore su democracia debería tolerar, y menos aún celebrar destempladamente”.

    La nieta de Allende también puso en contexto las palabras del libertario, dado que se producen a solo ocho días de una nueva conmemoración del quiebre democrático.

    “Esa gravedad se agudiza por el momento y el lugar en que fueron pronunciadas: a días de conmemorarse el 11 de septiembre, fecha que recuerda el inicio de una dictadura responsable de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó.

    Al final de su declaración, la ex secretaria de Estado acusó que “estas palabras evidencian una preocupante indolencia hacia las víctimas y sus familias, una falta de respeto por la memoria democrática de Chile y, en el fondo, una profunda falta de humanidad”.

    PS se suma a críticas

    Más tarde, a través de una declaración pública, el Partido Socialista también rechazó las declaraciones de Milei, afirmando que “encontrándose en territorio nacional, se permitió insultar al Presidente Salvador Allende, celebrar su derrocamiento y agraviar la memoria de de miles de chilenas y chilenos que fueron víctimas de la dictadura”.

    El PS añade que “no se trata simplemente de una expresión destemplada ni de una diferencia ideológica. Resulta inaceptable que un mandatario extranjero venga a Chile a reivindicar un golpe de Estado contra un Presidente elegido democráticamente y a utilizar epítetos y groserías para referirse a quienes piensa distinto”.

    Por lo anterior, la colectividad señala que “sobran las razones para que el gobierno de Chile tome la iniciativa y exprese formalmente su rechazo frente a estas declaraciones”.

    Más sobre:Maya FernándezJavier MileiSalvador AllendeGolpe de EstadoForo MadridDictadura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto

    Con rachas de hasta 100 km/h: organismos técnicos se reúnen para coordinar medidas preventivas por vientos en Biobío y Los Ríos

    Detienen a dos adolescentes que participaron en agresión a estudiante de 13 años en colegio de La Serena

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia

    Entregan restos de cuatro víctimas de la Caravana de la Muerte exhumados en 2024 por errores en identificación

    Gobierno recibe a autoridades de El Salvador en La Moneda: Arrau también les hizo recorrido en cárceles de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Ossandón (RN) y dichos de Milei: “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”

    Ossandón (RN) y dichos de Milei: “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”

    2.
    Alvarado por dichos Milei en Foro Madrid: “No lo vamos a transformar en un factor de controversia de política interna”

    Alvarado por dichos Milei en Foro Madrid: “No lo vamos a transformar en un factor de controversia de política interna”

    3.
    Descifra: 56% considera que Bachelet debe mantenerse en carrera por la Secretaría General de la ONU

    Descifra: 56% considera que Bachelet debe mantenerse en carrera por la Secretaría General de la ONU

    4.
    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    5.
    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    6.
    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto
    Chile

    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto

    Con rachas de hasta 100 km/h: organismos técnicos se reúnen para coordinar medidas preventivas por vientos en Biobío y Los Ríos

    Detienen a dos adolescentes que participaron en agresión a estudiante de 13 años en colegio de La Serena

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia
    Negocios

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia

    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Mas y expectativas para las bencinas previo a Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    Revisa el penal atajado por Valles a Mbappé en el último minuto del triunfo del Betis de Pellegrini ante el Real Madrid
    El Deportivo

    Revisa el penal atajado por Valles a Mbappé en el último minuto del triunfo del Betis de Pellegrini ante el Real Madrid

    El reencuentro fue para el Ingeniero: el Betis de Pellegrini celebra y acaba con el invicto del Real Madrid de Mourinho

    Liverpool derriba a un Ipswich Town que no vio acción de Marcelino Núñez

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de Letras José Donoso
    Cultura y entretención

    Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”
    Mundo

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    La ONU pide abandonar la proyección de Mercator en favor de mapas más “precisos” sin distorsiones cartográficas

    La Casa Blanca habilita en su web juegos sobre la agenda de Trump, incluidos el muro y la deportación de migrantes

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa