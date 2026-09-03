Panel integrado por diputados de republicanos y Chile Vamos embiste contra Bachelet en Foro Madrid

Santiago, 3 de Septiembre de 2026. El punto de inflexion chileno – restaurando la libertad y la soberania Moderado por: Jose Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas, Chile Diego Martin /Aton Chile

El primer panel del V Encuentro Regional de Foro Madrid, denominado “El punto de inflexión chileno: restaurando la libertad y la soberanía”, derivó en fuertes críticas hacia la expresidenta Michelle Bachelet.

La instancia, moderada por José Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas, contó con la participación de los diputados Francisco Orrego (RN), Ricardo Neumann (UDI), Benjamín Moreno (Rep.) y Cristian Araya (Rep.), además Julio Isamit, exministro de Bienes Nacionales de Sebastián Piñera, y Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL.

El panel se desarrolló luego de alocuciones iniciales de Ignacio Garriga, secretario general de Vox; Javier Milei, Presidente de Argentina; y Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de EE.UU. para la Diplomacia Pública.

Santiago, 3 de Septiembre de 2026. El punto de inflexion chileno – restaurando la libertad y la soberania Moderado por: Jose Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas, Chile Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El primero en referirse a Bachelet, actual candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), fue el diputado Araya, tras cuestionar el comportamiento de los movimientos estudiantiles en las últimas décadas y la respuesta de la izquierda.

“Fueron destruyendo el respeto a la autoridad, al orden, a las normas. Y eso es parte de un proceso de desconstrucción de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser chilenos. Es parte de una agenda muy bien programada, que pensaron en el año 2019 que iban a poder pegar el zarpazo, que iban a poder llevarse la torta”, dijo.

Y luego agregó: “Michelle Bachelet, una de las grandes responsables de todo esto, de muchas autoridades, que por medio de legitimar la violencia, por medio de buscar explicaciones sociológicas a la delincuencia, por medio de avalar la inmigración ilegal para generar desorden en nuestro país. Parece que a Michelle Bachelet le salió mal el cálculo, porque pensó que permitiendo la inmigración ilegal se iba a asegurar la cabecera de la ONU, no le resultó”.

Estas últimos dichos de Araya hacen alusión al complejo escenario que enfrenta Bachelet en su cruzada por el máximo cargo del organismo multilateral, luego del revés que sufrió en los dos primeros sondeos informales del Consejo de Seguridad, que mide las opciones de las nominaciones.

De hecho, casi en paralelo al panel en el Foro Madrid, la expresidenta participó en el encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la UDP, donde transparentó el difícil futuro de su nominación: “Sé que no voy a ser secretaria general”, dijo.

Santiago, 3 de Septiembre de 2026. El punto de inflexion chileno – restaurando la libertad y la soberania Moderado por: Jose Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas, Chile Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Después del parlamentario republicano, hizo lo propio Isamit, cercano a la UDI y que fuera uno de los dirigentes de la revolución pingüina de 2006, siendo miembro del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN)

“La idea que hemos aprendido en nuestras casas de que si nos portamos bien, si estudiamos, vamos a poder surgir. Pero en Chile hemos tenido ataques sistemáticos a la idea misma del mérito. Y esto lo digo con dolor, porque esta doctrina, esta ideología, esta retórica ha destruido los liceos emblemáticos. Peor aún, es que la propia presidenta Bachelet, exalumna del Liceo 1, fue la principal vocera, la principal speaker contra el mérito en su segundo mandato. Por tanto, hemos tenido un ataque dirigido a los colegios emblemáticos a través del cuestionamiento del mérito”, emplazó.

Santiago, 3 de Septiembre de 2026. El punto de inflexion chileno – restaurando la libertad y la soberania Moderado por: Jose Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas, Chile Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Las críticas en el panel contra la otrora dos veces jefa de Estado continuaron con Neumann, quien acusó que Bachelet tomó los “panfletos” estudiantiles de 2011 para sus reformas.

“El año 2011 pasaron a convertirse en los grandes eslogan del movimiento estudiantil: nueva Constitución, reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional. El año 2015, con ”mami" Bachelet a cargo de los eslogan de la calle, esto se convierte en políticas públicas concretas y reales de la mano de la Nueva Mayoría. Recuerden cuáles eran los pilares de Michelle Bachelet en su segunda campaña para ser presidenta por segunda vez: nueva Constitución, reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional", sostuvo.

El parlamentario de Chile Vamos planteó que “estas cosas no pasan por casualidad. Reforma laboral, espantó el empleo, Bachelet II. Reforma tributaria, mató la inversión, destruyó el FUT, Bachelet II. Reforma educacional, la ley de inclusión, quitó los incentivos para la diversidad de proyectos educativos, reemplazó el mérito y el esfuerzo por una tómbola”.

“Les faltó una batalla a la Nueva Mayoría de Bachelet II: nueva Constitución. Y en el gobierno de Piñera, apenas se generaron las condiciones materiales para poder generarlo, se genera el descalabro de octubre”, zanjó.