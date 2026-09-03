CDE busca apurar causa por fraude contra Calisto en Aysén y defensa apuesta por ampliar plazo de investigación

En medio del despliegue realizado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) en la causa donde se le indaga por delitos reiterados de fraude al Fisco, y que lidera el fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky, el congresista consiguió que el Tribunal Constitucional (TC) paralizara temporalmente el proceso en su contra.

Sin embargo, eso duró sólo algunos días. Posteriormente el TC, en resolución dividida, declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el abogado César Ramos, quien hasta hace poco representaba al parlamentario, y así dio luz verde para que el Ministerio Público continuara con las pesquisas.

Aunque sólo duró un par de días, la suspensión temporal que dispuso el TC implicó que se dejara sin efecto una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique donde se discutiría sobre diligencias que requería la defensa y que, en su momento, no fueron acogidas por la Fiscalía.

Ante el nuevo escenario, y considerando que el senador ya fue acusado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ahora busca reactivar las pesquisas y que así se pueda finalmente dictar el cierre definitivo de la causa y avanzar hacia el juicio oral.

Para lograr aquello, de acuerdo con el expediente de la causa, Paulo Gómez, abogado procurador fiscal del CDE en Coyhaique, solicitó al Juzgado de Garantía de esa comuna fijar audiencia para avanzar en el debate y zanjar si hay o no diligencias pendientes que desarrollar.

“Consta en la carpeta judicial virtual que, con fecha 7 de julio de 2026, cita a los intervinientes para discutir la reiteración de las diligencias precisas y determinadas solicitadas por la defensa del imputado Miguel Calisto, una vez cerrada la investigación. Dicha audiencia no pudo celebrarse como consecuencia de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, en orden a decretar la suspensión del procedimiento, según consta en la resolución dictada en estos autos el 24 de julio del año en curso”, se lee en el documento ingresado por el representante del CDE.

Y continúa: “En este contexto, habiendo el Tribunal Constitucional declarado inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad promovido por la defensa del congresista imputado, el día 16 del presente vuestra señoría, decretó el cúmplase y alzó la suspensión del procedimiento decretado en estos autos penales, sin que hubiere fijado día y hora para celebrar la audiencia de discusión de reiteración de las diligencias, respecto de las cuales vuestra señoría, no emitió pronunciamiento. Así las cosas, vengo en solicitar se proceda a citar a los intervinientes, con el objeto de abrir el debate, de acuerdo con la agenda del tribunal”.

Ante la petición, el juez Mario Devaud fijó audiencia para mañana viernes 4 de septiembre a contar de las 9.10 horas de la Región de Aysén, instancia en que también se analizará si se someten a discusión las peticiones de la defensa de Calisto, ahora representada por el abogado Nelson Salas.

El penalista, como pudo evidenciar este medio, pidió al tribunal que ampliase el objeto de la audiencia fijada para debatir dos puntos adicionales.

Primero, ampliar el plazo de la investigación. “El primero de ellos, en virtud del artículo 234 del Código Procesal Penal discutir un aumento de plazo en la causa, en atención a diligencias que esta defensa desea evaluar en base a información que aún no ha sido entregada por el Ministerio Público y que dicen relación con supuestos aportes realizados por uno de los imputados en la causa (como pendrives, discos duros y computadores)“.

En segundo lugar, solicitó una cautela de garantías en favor de su presentado, “en atención a que se estarían conculcando ciertos derechos de la defensa, cuestión que será expuesta en la audiencia que fije su señoría”.

Esto último, de acuerdo con cercanos a la defensa, tendría relación con que la Fiscalía no les habría entregado copia de todos los antecedentes.

El juez Devaud, en todo caso, estimó que la solicitud será analizada “en la audiencia programada (...) con la opinión y conocimiento de todos los intervinientes”.