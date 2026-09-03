Vozinha se prepara para un nuevo debut en Colo Colo. Paradójicamente, el nuevo estreno podría producirse fuera del estadio Monumental. El caboverdiano ya defendió el arco del Cacique en la victoria sobre Unión Española, por la Copa Chile. Ese encuentro se disputó en el Estadio Nacional. El africano alternó buenas tapadas y ubicación con un error sobre el final que casi le cuesta el gol. Pocos lo reprocharon.

Ahora puede estrenarse en la Liga de Primera. Si lo hace, será nuevamente fuera de Macul. Este domingo, a las 17 horas, los albos se miden con Huachipato. Lo harán como visitantes, en Concepción. Fernando Ortiz tiene en mente utilizar al caboverdiano en lugar de Gabriel Maureira.

Con Vozinha como gran sorpresa: Fernando Ortiz delinea la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

La señal se produjo en la práctica de fútbol de este jueves, en la que el estratega comenzó a delinear la formación que enfrentará a los acereros. Ortiz tiene ajustes que realizar. En principio, por la suspensión de Javier Correa, quien recibió dos fechas de castigo por la denuncia que realizó Universidad de Chile, a propósito del obsceno gesto que realizó el centrodelantero en plena celebración por el triunfo en el Superclásico, en el Estadio Nacional.

Los otros dos están en la defensa. Los problemas físicos que afectan a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa tienen descartado al primero y en serio riesgo al segundo. El Tano piensa en Iván Román y Alonso Olguín como alternativas.

Joaquín Sosa, en el duelo entre Colo Colo y Huachipato. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En el pórtico, Gabriel Maureira está en condiciones, aunque su salida del puesto obedece a otro factor. El juvenil guardameta no estará disponible la próxima semana, por estar incorporado a la Selección que se alista para los Juegos Odesur. En ese escenario, el entrenador albo optará por darle rodaje al meta que cautivó al planeta durante su participación en el Mundial que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Ya estaba previsto que Vozinha ocupara el pórtico ante Deportes Concepción.

Romero, en punta

El sustituto de Correa está definido: será Maximiliano Romero. El argentino había aportado otro susto, después de abandonar en camilla el choque ante los hispanos, en el Estadio Nacional. Presentó un fuerte dolor en la rodilla derecha.

Sin embargo, el parte médico resultó tranquilizador. “Sobrecarga en la rodilla izquierda”, consignó el informe. El diagnóstico está superado, por lo que el ariete está listo para encabezar la ofensiva alba ante los siderúrgicos.