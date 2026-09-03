De Twitter al área científica de la UC: Cruzados ficha jefe de inteligencia y busca gerente deportivo con head hunter

La UC comienza su reestructuración. Francisco Toledo llegó este martes 1 de septiembre a San Carlos de Apoquindo. De acuerdo con la información recabada por El Deportivo, el ingeniero civil industrial asumió como jefe de la naciente oficina de inteligencia de Universidad Católica, un área que estará encargada del análisis de datos y estadísticas de fútbol y que fue anunciada por el presidente de Cruzados, Matías Claro, durante la conferencia de despedida de José María Buljubasich, la semana pasada.

Su incorporación es parte de uno de los cambios centrales que prepara la sociedad anónima: separar este departamento de la secretaría técnica y utilizar ambas áreas como fuentes complementarias de información para las decisiones deportivas.

Toledo tiene más de una década de experiencia laboral en áreas relacionadas con negocios, análisis y marketing digital. Ha trabajado en Ipsos, Entel, Falabella y Cencosud, principalmente en funciones relacionadas con gestión, procesamiento y datos. Hasta su llegada a Cruzados, se desempeñaba como Head of BI de Cencosud.

Su trayectoria profesional, sin embargo, también tiene un camino específico en el fútbol. En 2020 creó El Analista, proyecto dedicado al estudio del fútbol chileno a través de datos y métricas. Bajo ese nombre desarrolló contenidos para X (Twittter) e Instagram. Desde ahí construyó una audiencia interesada en estadísticas deportivas.

Ese perfil de X (@AnalistaCL) se convirtió en su principal espacio de difusión. Allí analizaba equipos, jugadores y partidos mediante modelos de datos. La cuenta, que anteriormente era pública, actualmente se encuentra privada tras su incorporación a la UC. El Instagram de El Analista si bien sigue abierto al público permanece inactivo desde el Mundial. También dedicó a un profundo estudio del certamen planetario.

Ese trabajo en las redes sociales lo inició tras formarse en el área: entre 2019 y 2020 cursó el máster en Big Data Deportivo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España.

De la empresa al fútbol

La experiencia de Toledo en el manejo de datos se desarrolló inicialmente fuera del deporte. Estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. Durante el comienzo de su trayectoria laboral pasó por áreas vinculadas a investigación de mercados.

En 2022 tuvo su primer trabajo vinculado al fútbol profesional. Entre octubre de ese año y septiembre de 2023 trabajó como Head of Sports Analytics del club Ibiza de España. Su función estaba relacionada con el análisis de rendimiento y el scouting.

Trabajaba junto al cuerpo técnico en la evaluación de información de partidos y jugadores y utilizaba bases de datos de distintas ligas para identificar alternativas.

En esa etapa llegó a trabajar con información de más de 17.000 jugadores pertenecientes a más de 30 ligas. Parte del proceso incluía obtener información y organizar bases de datos destinadas al scouting. También utilizaba plataformas de análisis y video como InStat y Wyscout. Esa experiencia es uno de los antecedentes que ahora tendrá aplicación directa en Universidad Católica.

Una nueva estructura

La llegada de Toledo marca el arranque del nuevo diseño que Cruzados quiere implementar. La sociedad anónima ya incorporó a Javier Furwasser como jefe de la secretaría técnica. El argentino, exasesor deportivo de O’Higgins y Nacional de Montevideo, trabaja junto a un equipo de profesionales dedicados al scouting.

Cabe destacar que entre los nombres que fueron sondeados para el cargo que actualmente tiene Furwasser estuvo un profesional vinculado a un importante club de Argentina. Finalmente optaron por el ex O’Higgins.

El área encabezada por Toledo tendrá una función distinta. Su objetivo será reunir, ordenar y analizar información para complementar las evaluaciones realizadas por la secretaría técnica. La intención de Cruzados es construir una base de información que permita cruzar distintas variables antes de tomar decisiones sobre jugadores, tanto en el mercado nacional como internacional.

El nuevo esquema también contempla ampliar la cantidad de ligas observadas y utilizar herramientas que permitan reducir los riesgos en los procesos de contratación. “Vamos a crear una nueva área concentrada en el tema más científico y de datos en la búsqueda de jugadores”, explicó Matías Claro, presidente de Cruzados.

El futuro gerente deportivo tendrá una función extra: integrar el trabajo de la secretaría técnica y del departamento de análisis de Toledo para definir las decisiones.

Una empresa de head hunter buscará al reemplazante del Tati Buljubasich en la gerencia deportiva de la UC

Mientras Toledo y Furwasser trabajan en sus respectivas áreas, Cruzados mantiene abierto el proceso para encontrar al reemplazante de Buljubasich. El directorio de la sociedad anónima se reunió este lunes y decidió recurrir a un head hunter para desarrollar la búsqueda, que contempla candidatos nacionales y extranjeros.

Los primeros candidatos incluyeron a candidatos ligados al entorno de la UC. Uno de ellos fue José Pedro Fuenzalida, cuyo nombre ha perdido fuerza en los últimos días. En el listado aparece Marko Biskupovic, sin embargo, también es una chance que se aleja de los planes en San Carlos de Apoquindo.

La apertura a candidatos extranjeros responde al diseño de una estructura que Cruzados pretende modernizar y que no necesariamente estará conformada necesariamente por exfutbolistas identificados con el club. La idea en Católica es avanzar en la prinicipal promesa de Matías Claro al llegar a la presidencia: “Hemos querido definir en este mandato que la misma energía que pusimos para el Claro Arena sea potenciada en el área deportiva. Ese va a ser el foco de nuestro trabajo”