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    APRIMIN: El próximo ciclo minero se juega en sus proveedores

    Ninguna faena funciona de manera aislada. Detrás de su continuidad operacional existe una extensa red de empresas que aporta ingeniería, mantenimiento, logística, tecnología, alimentación, transporte, automatización y servicios especializados.

     
    Ari Bermann, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN.

    Cuando hablamos del futuro de la minería chilena, la conversación suele concentrarse en nuevos proyectos, producción, permisos y precios de los minerales. Todos son factores decisivos. Pero existe otro elemento que determinará cuánto de ese potencial logramos convertir realmente en desarrollo: la fortaleza de su ecosistema de proveedores.

    Ninguna faena funciona de manera aislada. Detrás de su continuidad operacional existe una extensa red de empresas que aporta ingeniería, mantenimiento, logística, tecnología, alimentación, transporte, automatización y servicios especializados. Tres de cada cuatro trabajadores de la minería pertenecen a empresas proveedoras. No somos un actor periférico: somos parte sustancial de la capacidad de la industria para operar, innovar, elevar la productividad y responder a desafíos cada vez más complejos.

    Chile construyó esta capacidad durante décadas. La caída de las leyes minerales, la escasez hídrica, las mayores exigencias de seguridad y sostenibilidad, y la necesidad permanente de hacer más eficientes las operaciones obligaron a desarrollar soluciones que hoy tienen valor mucho más allá de nuestras fronteras. Esa experiencia convierte al sistema proveedor en una ventaja competitiva que debemos cuidar y proyectar.

    El desafío ahora es dar un paso adicional: pasar definitivamente de una relación predominantemente transaccional a una lógica de socios estratégicos. Integrar antes a los proveedores en el diseño de proyectos y procesos permite identificar oportunidades, compartir conocimiento, reducir costos, anticipar riesgos y acelerar la incorporación de innovación. La productividad ya no depende de optimizar actores aislados, sino de mejorar el desempeño de toda la cadena de valor.

    Para ello también necesitamos condiciones que permitan a las empresas proveedoras invertir y crecer. Contratos equilibrados, mecanismos adecuados frente a variaciones relevantes de costos, mayor homologación de estándares y procesos, y una institucionalidad con reglas claras y plazos predecibles son parte de una misma ecuación. No se trata de pedir un trato especial, sino de comprender que debilitar un eslabón termina afectando la continuidad, el empleo, la innovación y la competitividad del conjunto.

    A esto se suma un desafío decisivo: transformar nuestra experiencia en una plataforma de crecimiento internacional. Chile no solo puede exportar minerales; también puede exportar tecnología, ingeniería, conocimiento y soluciones probadas en algunas de las operaciones más exigentes del mundo. Para lograrlo debemos fortalecer el pilotaje, la adopción tecnológica, la colaboración con la academia y la formación del talento que requerirá una minería cada vez más digital y especializada.

    El próximo ciclo de desarrollo minero será una oportunidad extraordinaria para Chile, pero su éxito no se medirá únicamente por los proyectos que logremos aprobar. Se medirá también por nuestra capacidad de construir una cadena de valor más productiva, innovadora, sostenible y competitiva. Porque cuando los proveedores se fortalecen, no crece solo un sector: crece toda la minería chilena.

    *Ari Bermann, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin.

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