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    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    De acuerdo a la última encuesta Plaza Pública de Cadem, realizada el 2 de septiembre, la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó 4 puntos a 34%, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2026, mientras que un 61% desaprueba su gestión.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020. Andres Perez

    El desfavorable desempeño de la economía, el aumento en la inflación y el alza en el desempleo, entre otros factores, han seguido afectado la percepción de los ciudadanos sobre el gobierno.

    De acuerdo a la última encuesta Plaza Pública de Cadem, realizada el 2 de septiembre, la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó 4 puntos a 34%, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2026, mientras que un 61% desaprueba su gestión.

    El sondeo se realizó luego que el martes el Banco Central informara que la actividad económica, medida con el Imacec, cayó 1,5% en julio respecto a igual mes del año anterior, anotando su mayor retroceso desde marzo de 2023 y situándose en la parte más baja de las estimaciones de los analistas.

    Tras conocerse el resultado negativo del Imacec de julio, que no sorprendió al 83%, la percepción de que Chile va por un mal camino aumentó 5 puntos a 63%, el nivel más alto en lo que va de este gobierno, y solo 32% considera que el país va por buen camino.

    Empleo y consumo

    Asimismo, las expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados del 2020, cuando el país se encontraba en medio de la pandemia.

    Esto después que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), diera a conocer que la tasa de desocupación en Chile registró un alza de 0,8 puntos porcentuales en doce meses hasta 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, anotando su nivel más alto en cinco años.

    Por su parte, sobre la situación económica de los consumidores para poder comprar bienes y servicios un 82% considera que es negativa, el peor resultado desde julio del 2014, fecha en que comenzó a realizarse la medición.

    En este contexto, 24% cree que la situación económica mejorará durante el segundo semestre, 37% que se mantendrá igual y el 36% que empeorará.

    Además, tras la aprobación de la megarreforma, solo el 4% cree que el crecimiento económico de Chile aumentará en el corto plazo, 20% que se mantendrá igual, 38% que aumentará en el mediano o largo plazo y 33% que disminuirá.

    Presupuesto familiar

    Por su parte solo el 10% de los chilenos declara que el presupuesto familiar le alcanza bien y logra ahorrar, el 52% que le alcanza justo para llegar a fin de mes y el 36% dice que no le alcanza.

    Consultados respecto de los indicadores económicos que seguían con más atención o que creían le afectan individualmente y a su familia, el 30% de los encuestados tuvo como primera mención la tasa de desempleo, el 24% la inflación y el 22% el valor de la UF, y los mismos tres indicadores lideraron en el total de las menciones con 50%, 44% y 43%, respectivamente.

    Sobre ¿cuál diría usted que es hoy día el principal problema económico que enfrenta Chile? el 41% menciona el aumento de los precios en general y la inflación, el 24% el bajo crecimiento de la economía y el 22% el desempleo.

    En el primer caso el porcentaje representa una baja respecto al 47% del sondeo de junio, pero en los siguientes aumenta desde 20%.

    Sobre las mayores preocupaciones económicas los porcentajes se mantuvieron sin cambios en 35% para el alza en los precios o el mayor IPC, un 21% para el desempleo o el temor a perder el actual empleo y un 12% para el bajo nivel del salario.

    Más sobre:CademEmpleoDesempleoEconomíaImacecJosé Antonio KastInflaciónEncuesta Cadem

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