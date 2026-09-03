Licitación de scooters de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes enfrenta a dos gigantes de Estados Unidos y Rusia

La mayor licitación de micromovilidad en Chile atrajo a gigantes de Estados Unidos y Rusia, pero el proceso, que comenzó a inicios de este año, derivó en una polémica comercial.

El pasado 10 de junio, la empresa rusa Whoosh presentó un reclamo formal ante la comisión evaluadora para impugnar la última licitación pública del servicio de scooters en tres de las principales comunas del sector oriente de Santiago: Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura.

Si bien la estadounidense Lime presentó la oferta económicamente más atractiva en el papel, Whoosh cuestionó duramente la viabilidad de sus números. El reclamo, que se dio tras la apertura de las bases, aún no ha sido resuelto por las autoridades, mientras que la adjudicación definitiva del proceso está prevista recién para noviembre de este año.

“La tarifa ofertada al usuario es temeraria e insuficiente para financiar el canon municipal propuesto, generando una pérdida operacional estructural que arriesga directamente la continuidad del servicio público”, consignó Whoosh en su documento de impugnación.

En la misma línea, la firma agregó: “En mérito de lo expuesto, solicitamos a la Comisión Evaluadora tener por complementada la impugnación de origen con el archivo anexo y rechazar la oferta de Lime Chile SpA de acuerdo al artículo 48 del Reglamento de la Ley N° 19.886”.

El proceso, que comenzó a principios de año y es liderado por la municipalidad de Lo Barnechea, es el más importante de su tipo en curso a nivel nacional. Aunque hace unos años hubo una experiencia de licitación en Temuco, esta es la primera vez que se integran tres comunas bajo el control de un único operador.

El contrato contempla el despliegue de casi 1.800 vehículos repartidos en el territorio durante un periodo de dos años, con la posibilidad de que el operador renueve la concesión dependiendo de su capacidad y desempeño.

El modelo de negocios dependerá de los ingresos regulares de recaudación, los cuales están sujetos a la frecuencia de uso diario de los scooters, que habitualmente oscila entre tres y cinco viajes por unidad, marcando una clara diferencia estacional con peaks de demanda durante la primavera y el verano, en contraste con la baja de otoño e invierno.

Pese a los comentarios e impugnaciones presentadas por su competidor ruso durante el proceso de evaluación, desde Lime transmiten tranquilidad respecto a la solidez de su propuesta y esperan con optimismo la resolución que definirá quién se quedará con la operación de las calles del sector oriente.

Críticas

En su reclamo ingresado a la comisión evaluadora en Mercado Público, Whoosh adjuntó un detallado escrito en el que cuestionó la viabilidad financiera de la propuesta, poniendo en duda que Lime pueda cumplir con el servicio de manera ininterrumpida durante los 24 meses que se extiende la concesión.

Según el texto, la tarifa de $49 por minuto ofertada por Lime es aproximadamente cinco veces inferior a su tarifa media real a nivel global. Este bajo cobro al usuario contrasta fuertemente con el alto canon municipal que Lime propuso pagar (1,64 UTM por vehículo al mes). De acuerdo con el informe, esta combinación produciría una pérdida diaria mínima de $4.534 por vehículo, requiriendo un volumen de viajes diarios que la empresa no ha alcanzado en ningún mercado comparable a nivel mundial.

Además de las críticas tarifarias, Whoosh advirtió sobre un posible conflicto de interés. Whoosh señala que Lime inició los trámites para su oferta pública inicial (IPO) en la bolsa de Estados Unidos de manera simultánea al período de licitación en Chile. Para la firma europea, esto sugiere que su competidor priorizó acreditar una mayor presencia de mercado y cobertura geográfica ante sus futuros inversionistas, formulando una propuesta comercialmente insostenible.

El escrito concluye instando a las autoridades a aplicar el artículo 48 del Reglamento de la Ley N° 19.886 para declarar la oferta como carente de seriedad y rechazar su adjudicación.

“El análisis concluye que la oferta de Lime Chile SpA carece de viabilidad comercial para sostener operaciones durante los 24 meses del contrato sobre la base de cuatro fundamentos cuantitativos verificables de manera independiente”, consignó el escrito.

“La tarifa por minuto ofertada de UF 0,0012 equivale a $49/min o USD 0,055/min al tipo de cambio del 31 de mayo de 2026. Esto es aproximadamente 5× inferior a la tarifa media real global de Lime (USD 0,27–0,31/min), derivada de sus propios Gross Bookings divulgados públicamente. A las tarifas ofertadas, un viaje típico de 14 minutos genera un ingreso de $ 1.238 (USD 1.39), un 66% inferior al promedio global de USD 4.05 por viaje”, agrega.

Whoosh

“Alcanzar el punto de equilibrio operacional requiere entre 5,7 y 8,1 viajes por vehículo por día, cifra que equivale a entre 2,9× y 4,0× el promedio global real documentado de Lime de 2,0 viajes/vehículo/día. Este nivel de utilización no ha sido alcanzado por Lime en ningún mercado comparable a nivel mundial”, concluyó.

Al cierre de este artículo no hubo respuestas de Lime a las consultas planteadas.