Desde la cárcel y por Zoom: Fundador de Sartor participará en junta de acreedores por liquidación de su matriz

Conectado vía Zoom desde el recinto penitenciario Santiago 1, Pedro Pablo Larraín, fundador y controlador de Sartor Financial Group, participará este miércoles a las 9:00 horas en una reunión clave para el proceso de liquidación forzosa de la matriz del holding: Asesorías e Inversiones Sartor.

El empresario se encuentra en prisión preventiva junto a su hermano Carlos, exsocio de Sartor AGF, tras ser formalizado por graves delitos económicos. La acusación central del Ministerio Público apunta a que la firma no solo sufrió pérdidas por malas inversiones, sino que desvió fondos de terceros para financiar los negocios de sus propios directores.

En la audiencia, el fiscal Pablo Araya detalló que las maniobras de los imputados provocaron un perjuicio total de US$191 millones, cifra que incluye un daño específico a los aportantes de los fondos públicos estimado en US$78,5 millones más $104.640 millones.

Los cinco mayores acreedores de la matriz de Sartor AGF, son: el fondo de inversión Sartor Táctico en Liquidación ($8.002 millones), Marinvest, sociedad ligada a Eduardo Sánchez, CEO de Nexus Chile ($5.483 millones), BCI Corredor de Bolsa ($5.444 millones), Inversiones ADM, del abogado Gonzalo Diéguez ($3.369 millones) y Nexus Chile, matriz de Isapre Nueva Masvida, ($2.846 millones).

Para garantizar la asistencia de Larraín, el secretario del 13° Juzgado Civil de Santiago, Rubén Aguirre, ofició a Gendarmería de Chile. En la resolución, el tribunal remitió el enlace de conexión para que el imputado, en su calidad de representante legal de la sociedad en liquidación, comparezca de forma telemática a dos instancias clave: la audiencia de determinación del derecho a voto (artículo 190 de la Ley N° 20.720) y la primera junta de acreedores. Estas sesiones están programadas para los días 2 y 3 de septiembre de 2026 a las 9:00 horas, respectivamente.

El pasado 3 de julio, la magistrada, María Silva Pacheco del 13º Juzgado Civil de Santiago resolvió declarar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A, Esto luego que BCI Corredor de Bolsa solicitara la quiebra de la compañía el 10 de enero por el no pago de una millonaria deuda que asciende a $ 5.724 millones.

El grupo financiero que mantiene una fuerte disputa con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego de que en diciembre de 2024 el regulador revocará la autorización para operar de su Administradora General de Fondos (AGF) tras detectar graves irregularidades en su modelo de negocio y conflictos de interés que vulneraron las leyes financieras y perjudicaron a los aportantes.

En su resolución de julio, el tribunal designó como liquidador titular a Eduardo Godoy Hales, y como suplente a Francisco Javier Gamé Hardessen. Asimismo, ordenó la “ incautación de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario, incluso con el auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, que será brindado por la Unidad de Carabineros de Chile que corresponda, bastando con la sola exhibición de esta resolución para llevar a cabo la diligencia, designándose como Ministro de Fe para dicha diligencia a Álvaro Leiva Labbé, Secretario Subrogante del Tribunal”.

Asesorías e Inversiones Sartor se opuso a la petición de quiebra solicitada por BCI Corredor de Bolsa ante el 13° Juzgado Civil de Santiago. En un escrito de 52 páginas, firmado por nueve abogados de los estudios Albagli Zaliasnik y Castañeda & Pino, la gestora calificó la solicitud de liquidación como “improcedente, oportunista y abusiva” y rechazó la exigencia de pago de $5.724 millones más intereses.