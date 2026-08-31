La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

Los imputados por el caso Sartor, el presidente del grupo, Pedro Pablo Larraín; su hermano y exsocio Carlos Larraín; y el exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez, intensificaron los trámites en la justicia para abandonar el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y ser trasladados al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Otro que también está pidiendo ser enviado a Yáber es Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de San Ramón, por su saldo de condena por enriquecimiento ilícito y cohecho. Actualmente, está recluido en el penal Santiago Sur, más conocido como la antigua penitenciaría de Santiago.

Debido a las políticas de segmentación de Gendarmería, las camas de condenados en el anexo Capitán Yáber no pueden ser ocupadas por imputados. Por esta razón, los hermanos Larraín deberán seguir esperando la liberación de cupos preventivos, mientras que Miguel Ángel Aguilera, al estar condenado, sería el único habilitado para ocupar una de las tres plazas disponibles.

Los tres imputados por el caso Sartor permanecen recluidos desde el 18 de agosto, tras una masiva formalización que los vincula a delitos de administración desleal, estafa, lavado de activos, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. Ante esto, las defensas han recurrido al 4° Juzgado de Garantía para exigir celeridad a Gendarmería en la emisión de los informes de factibilidad técnica. El único de los formalizados que fue enviado a Capitán Yáber fue el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.

En su última presentación, el jueves de la semana pasada, la defensa de Pedro Pablo Larraín, dirigida por el abogado Jaime Winter, recordó al tribunal que el 20 de agosto ya había solicitado oficiar a Gendarmería para que “emita un informe de factibilidad para su traslado inmediato al Anexo Penitenciario Capitán Yáber”. Según expuso el abogado, Santiago 1 “no satisface las medidas de seguridad mínimas ni el resguardo apropiado para el cumplimiento de la medida cautelar decretada”.

Pero Larraín no es el único que espera ser trasladado. La defensa del exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez (64) también solicitó ser trasladado a Capitán Yáber.

El abogado de Yáñez, Ernesto Olivares, fundamentó su petición, también del jueves pasado, en la legislación nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, con especial énfasis en la protección al adulto mayor. Ante la falta de respuesta de Gendarmería, la defensa exigió celeridad al tribunal, invocando el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta norma obliga al Estado a garantizar un acceso a la justicia ágil y equitativo, exigiendo medidas especiales para evitar el deterioro físico y mental de los imputados de la tercera edad durante el proceso judicial.

El Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ubicado en en avenida Pedro Montt 1853, comuna de Santiago, cuenta con una capacidad máxima de 16 internos. Tiene cuatro celdas de unos 12 a 18 metros cuadrados con camarotes, donde suelen dormir hasta cuatro reclusos en cada una de ellas. Actualmente mantiene recluidos a 13 reos, quedando tres cupos.

La abogada querellante Susana Borzutzky, socia de Borzutzky y Cía. desestimó la petición de las defensas. “Los argumentos de las defensas no justifican el traslado. No existe un derecho a cumplir la prisión preventiva en Capitán Yáber por estar imputado por delitos económicos. La determinación del recinto responde a criterios técnicos de Gendarmería y acceder al traslado únicamente por el perfil de los imputados implicaría establecer un privilegio que la ley no contempla”.

Presos

Actualmente, el Anexo Penitenciario Capitán Yáber alberga a 13 internos: