La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber
Los ejecutivos del caso Sartor, Pedro Pablo Larraín, su hermano Carlos y el exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez, junto al exalcalde Miguel Ángel Aguilera, piden insistentemente a la justicia su traslado desde la cárcel común al anexo penitenciario Capitán Yáber.
Los imputados por el caso Sartor, el presidente del grupo, Pedro Pablo Larraín; su hermano y exsocio Carlos Larraín; y el exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez, intensificaron los trámites en la justicia para abandonar el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y ser trasladados al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
Otro que también está pidiendo ser enviado a Yáber es Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de San Ramón, por su saldo de condena por enriquecimiento ilícito y cohecho. Actualmente, está recluido en el penal Santiago Sur, más conocido como la antigua penitenciaría de Santiago.
Debido a las políticas de segmentación de Gendarmería, las camas de condenados en el anexo Capitán Yáber no pueden ser ocupadas por imputados. Por esta razón, los hermanos Larraín deberán seguir esperando la liberación de cupos preventivos, mientras que Miguel Ángel Aguilera, al estar condenado, sería el único habilitado para ocupar una de las tres plazas disponibles.
Los tres imputados por el caso Sartor permanecen recluidos desde el 18 de agosto, tras una masiva formalización que los vincula a delitos de administración desleal, estafa, lavado de activos, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. Ante esto, las defensas han recurrido al 4° Juzgado de Garantía para exigir celeridad a Gendarmería en la emisión de los informes de factibilidad técnica. El único de los formalizados que fue enviado a Capitán Yáber fue el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.
En su última presentación, el jueves de la semana pasada, la defensa de Pedro Pablo Larraín, dirigida por el abogado Jaime Winter, recordó al tribunal que el 20 de agosto ya había solicitado oficiar a Gendarmería para que “emita un informe de factibilidad para su traslado inmediato al Anexo Penitenciario Capitán Yáber”. Según expuso el abogado, Santiago 1 “no satisface las medidas de seguridad mínimas ni el resguardo apropiado para el cumplimiento de la medida cautelar decretada”.
Pero Larraín no es el único que espera ser trasladado. La defensa del exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez (64) también solicitó ser trasladado a Capitán Yáber.
El abogado de Yáñez, Ernesto Olivares, fundamentó su petición, también del jueves pasado, en la legislación nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, con especial énfasis en la protección al adulto mayor. Ante la falta de respuesta de Gendarmería, la defensa exigió celeridad al tribunal, invocando el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta norma obliga al Estado a garantizar un acceso a la justicia ágil y equitativo, exigiendo medidas especiales para evitar el deterioro físico y mental de los imputados de la tercera edad durante el proceso judicial.
El Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ubicado en en avenida Pedro Montt 1853, comuna de Santiago, cuenta con una capacidad máxima de 16 internos. Tiene cuatro celdas de unos 12 a 18 metros cuadrados con camarotes, donde suelen dormir hasta cuatro reclusos en cada una de ellas. Actualmente mantiene recluidos a 13 reos, quedando tres cupos.
La abogada querellante Susana Borzutzky, socia de Borzutzky y Cía. desestimó la petición de las defensas. “Los argumentos de las defensas no justifican el traslado. No existe un derecho a cumplir la prisión preventiva en Capitán Yáber por estar imputado por delitos económicos. La determinación del recinto responde a criterios técnicos de Gendarmería y acceder al traslado únicamente por el perfil de los imputados implicaría establecer un privilegio que la ley no contempla”.
Presos
Actualmente, el Anexo Penitenciario Capitán Yáber alberga a 13 internos:
- José Antonio Pavez Canessa: Líder del megafraude de $240 mil millones (“Operación Tributos”).
- Manuel Guerra: Exfiscal regional Metropolitano Oriente, imputado del Caso Audios/Hermosilla.
- Gonzalo Migueles: pareja de la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco e imputado en la trama Bielorrusa y nombramientos judiciales.
- Rodrigo Mardones: Médico traumatólogo (ex director médico de Clinica Las Condes), formalizado por delitos concursales y ocultamiento de bienes en su quiebra e impoutado en el caso Primus Capital.
- Michael Clark: Expresidente de Azul Azul. Está en Capitán Yáber desde agosto de 2026, formalizado por su rol en el “Caso Sartor”.
- Óscar Meriño: exjuez tributario. Está formalizado por delitos de cohecho tras revelarse que recibía coimas para favorecer a ciertos contribuyentes en juicios tributarios. Comparte o compartió pieza directamente con Manuel Guerra.
- Arnaldo Domínguez: exasesor y “mano derecha” del exdiputado Joaquín Lavín León. Tras pasar al menos dos meses en Santiago 1 por delitos de fraude al fisco, el 7° Juzgado de Garantía
- Miguel Carrasco Méndez: suboficial en retiro de Gendarmería. Fue condenado en 2023 por torturar a un interno en Santiago Sur y es considerado el “bicho raro” del penal, ya que es el único que no está ahí por delitos de cuello y corbata.
- Patricio Benítez Aedo: falso receptor judicial en la denominada Mafia de los Vehículos Embargados. La indagatoria comienza por diligencias de Carabineros en febrero de 2024.
- Luis Silva: falso receptor judicial en el mismo caso. Ambos llevan más de un año recluidos, ingresaron en junio de 2025 a Capitán Yáber.
- Jaime Cristi Alfonso: condenado por delito concursal de fraude con facturas.
- Juan Leonelli: formalizado por diversos delitos económicos en la causa Fundación Local y acusado por fraude al fisco en el caso Manicure.
- Héctor Espinosa: exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) declarado culpable de haber malversado “no menos” de $146 millones, dinero que formaban parte de los gastos reservados de la PDI.
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