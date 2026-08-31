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    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Las proyecciones de los economistas fluctúan entre -0,5% y 0,7% para el mes. De concretarse estas previones, los expertos anticipan que las proyecciones para el año se podrían volver a recortar a un nivel bajo 1%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Julio registrará un bajo desempeño y se espera otro mes con una caída en la actividad económica.

    Esto luego que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara desempeños negativos para los principales sectores económicos del país en julio, lo que supone un mal apronte para el Imacec que se conocerá este martes.

    Concretamente, el organismo dijo que el Índice de Producción industrial (IPI) cayó 5,1% en julio, resultado que interrumpe el alza de 1,4% de junio, el único mes en azul de los últimos diez, y deja el acumulado enero-julio con una contracción de 3,2%.

    La caída de julio es la segunda más profunda del año, después del 7,5% de mayo. Fuera de 2026, hay que retroceder hasta marzo de 2023, cuando el índice cayó 5,6%, para encontrar un retroceso interanual mayor, según la serie empalmada que publica el INE.

    De acuerdo al reporte del INE, dos de los tres componentes del índice general retrocedieron. El Índice de Producción Minera cayó 7,2% en doce meses y representó la mayor incidencia negativa.

    Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Índice de Producción Manufacturera bajó 4,9% mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua fue el único que creció, con un alza de 0,3%.

    En tanto, una reducción interanual de 0,2% anotó en julio de 2026 el Índice de Actividad del Comercio. El Índice de Ventas de Supermercados a precios constantes presentó un crecimiento de 2,1% en doce meses y el Índice del Comercio Electrónico Minorista a precios corrientes registró un alza de 14,8% en doce meses, acumulando un crecimiento de 15,2% en lo que va del año.

    Dado este escenario, las perspectivas para la actividad económica son negativas.

    La más negativa es la expectativa de Santander, quienes esperan una caída de hasta 2%.

    Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, plantea que posiblemente veamos un imacec de julio negativo, en torno a los -1,7%. Si esto fuera así, el crecimiento anual para Chile difícilmente sería superior a 1% en 2026”. Mientras que desde el OCEC-UDP la proyección es -0,9%.

    Misma visión tiene Clapes-UC que proyecta una disminución de julio en torno a 0,9%.

    Asimismo, el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, prevé una contracción de 0,5%.

    “Con estos datos la proyección de Imacec para julio es de -0,2%, manteniéndose el acumulado de los primeros siete meses del año en -0,2%. La proyección para el año se mantiene en 0,7%”, sostiene el economista de Gemines, Alejandro Fernández.

    Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, tiene una visión más positiva. “Con los datos sectoriales disponibles, la estimación debería ser que el Imacec de julio se ubicaría en torno a un 0,5% - 1% de crecimiento interanual, con un escenario central cercano al 0,7%”.

    En ese sentido, menciona que “la fuerte caída de la producción industrial, de 5,1%, y el retroceso del comercio de 0,2% muestran que la recuperación de junio, cuando el Imacec creció 2,4%, perdió impulso. El resultado final dependerá especialmente del comportamiento de los servicios, pero todo apunta a una expansión bastante más débil”

    Más sobre:ImacecSectores económicosPIB

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