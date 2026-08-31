Ignacio Briones aterriza en el directorio de Shinkansen, la fintech que busca lanzar el “Pix chileno”

Hace más de dos años la fintech Shinkansen viene trabajando para obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes y poder estrenar una Cámara de Pagos de Bajo Valor (CPBV), que buscará competir con el Centro de Compensación Automatizado (CCA), la sociedad de apoyo al giro de propiedad de Banco de Chile, Santander y Bci, que hoy hace todo el procesamiento de las transferencias electrónicas de fondos en Chile.

Solo les falta la última autorización, de funcionamiento, por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que en realidad es una verificación de que están haciendo todo tal como lo propusieron al Banco Central (BC). Así, Shinkansen espera poder debutar este año, o a más tardar en el primer trimestre de 2027, con su propia infraestructura financiera para ser la carretera por la que se envíen dinero bancos, cooperativas y fintechs.

Una vez que tengan lista su cámara de pagos, lanzarán algo así como un “Pix chileno”, un proyecto de pagos inmediatos que competirá con el que están preparando los bancos. ¿Aspiran a lanzar el Pix chileno?: “Hay diferencias. Pero en la práctica lo que queremos es que a través de la tecnología que vamos a disponibilizar en Shinkansen, Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix en el mediano largo plazo, que es lo mejor que hay en el mundo”, adelantó en diciembre el cofundador y CEO de Shinkansen, Leo Soto.

La empresa tecnológica fundada en 2022 por Leo Soto, Ubaldo Taladriz y Francisco Larraín, sigue preparándose de cara a ese hito, junto al directorio de la cámara de pagos, integrado por Pamela Auszenker como presidenta; y el exvicepresidente del BC, Pablo García, como vicepresidente. La mesa también está compuesta por la abogada Vanessa Facuse, y el experto en tecnología Tomás Vera.

Y recientemente hubo un cambio en el directorio. Se fue de la mesa el consejero directivo de BancoEstado, Pablo Correa; y en su reemplazo ahora llegó el economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones. El ingreso de Briones se hizo público el viernes de la semana pasada. “Tenemos un directorio súper potente, porque queremos hacer algo súper potente”, comenta Larraín.

Actualmente Briones también es presidente de Horizontal, profesor y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), y director de Tenpo Bank Chile, el neobanco que pertenece al Grupo Credicorp.

Hace dos años y medio Shinkansen obtuvo la autorización de existencia por parte de la CMF, el primer paso para poder debutar con su propia infraestructura financiera. Y en diciembre del año pasado consiguieron la autorización más relevante, tras recibir la aprobación del reglamento operativo por parte del BC, para poder estrenar su propia cámara de pagos. Y ahora están a la espera del último visto bueno para iniciar sus operaciones de manera oficial.