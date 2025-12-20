Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

Shinkansen logra luz verde del BC para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

Los medios de pago cambiaron de manera relevante en Chile desde que Transbank, la red de adquirencia de propiedad de los bancos, dejó de ser monopolio.

La fintech Shinkansen promete hacer la siguiente gran modificación en la industria de medios de pago, gracias a que están construyendo una Cámara de Pagos de Bajo Valor (CPBV) en el país, que buscará competir con el Centro de Compensación Automatizado (CCA), la sociedad de apoyo al giro de propiedad de Banco de Chile, Santander y Bci, que hoy hace todo el procesamiento de las transferencias electrónicas de fondos en Chile.

Hace justo dos años, Shinkansen obtuvo la autorización de existencia por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el primer paso para poder debutar con su propia infraestructura financiera para ser la carretera por la que se envíen dinero bancos, cooperativas y fintechs.

Y esta semana consiguieron el visto bueno más relevante, que ahora les permitirá lanzarse al mercado: la empresa tecnológica fundada en 2022 por Leo Soto, Ubaldo Taladriz y Francisco Larraín, el martes pasado recibió la aprobación del reglamento operativo por parte del Banco Central (BC), para poder estrenar su propia cámara de pagos.

El cofundador y CEO de Shinkansen, Leo Soto, está feliz. “Esta autorización refrenda el modelo que le propusimos al BC para ser infraestructura de mercado financiero, que es realmente único. Yo creo que en la región completa, en Latinoamérica, somos la única startup, la única fintech que hace infraestructura de mercado financiero”, comenta Soto.

Pablo Vásquez R.

Ahora que ya tienen la autorización del BC, anuncia que “esperamos estar operando en la segunda mitad de 2026″.

¿Aspiran a lanzar el Pix chileno?: “Hay diferencias. Pero en la práctica lo que queremos es que a través de la tecnología que vamos a disponibilizar en Shinkansen, Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix en el mediano largo plazo, que es lo mejor que hay en el mundo”.

Soto explica que “no siempre es necesaria la tarjeta, que es un poquito lo que desafía Pix. Estamos acostumbrados a pagar con tarjeta, porque antes no existían los teléfonos celulares con las capacidades que tienen hoy día”. Y justamente a eso apuntarán.

Solo les falta la última autorización, de funcionamiento, por parte de la CMF, que en realidad es una verificación de que están haciendo todo tal como lo propusieron al BC.

Al consultar a Soto por qué quieren lanzar una cámara de pagos, si ya existe una en el país, explica que quieren innovar y está seguro de que pueden tener una propuesta distinta de la que existe hoy.

“Chile venía hace 20 años siendo líder en pagos digitales electrónicos. Factura electrónica es un caso que todavía se estudia y partió en Chile. Transferencias instantáneas es algo en que Chile también fue pionero”, detalla.

Pablo Vásquez R.

Pero argumenta que “eso pasó hace un poquito más de 15 años, en 2008. Y el problema es que nos quedamos medio dormidos. Después de eso no ha pasado fundamentalmente nada. El resto del mundo se ha puesto al día. Y no solamente se ha puesto al día, nos han pasado por el lado”.

Sobre esto último, dice que el mejor ejemplo es Brasil con Pix, donde “pueden pagar sabiendo solo el número de teléfono de una persona. No tienen que saber el banco de destino, el número de cuenta, el tipo de cuenta”.

Asegura que esto no solo lo tiene resuelto Brasil, sino que también Argentina, México y Colombia. Cree que “ahí nos quedamos atrás”. Entonces, plantea que “esta tecnología en la que Chile fue pionero, no la hemos expandido para que se use en Pago Automático de Cuentas (PAC), en pago a comercios, en transferir plata a tu RUT, a tu número de celular. Y nosotros decidimos meternos en esto y arreglarlo”.

¿Y por qué creen que se necesita un actor nuevo para arreglarlo?: “Hay un espacio para un Shinkansen”, afirma. Estima que el Centro de Compensación Automatizado “en 2008 hizo la pega de hacer funcionar las transferencias”, pero hace un paralelo con el caso de Transbank, que, a su juicio, “funcionó muy bien para iniciar el mercado de tarjetas, pero llegó un punto en el que no era el player idóneo para que esto funcione. Se abrió el mercado, y ahora hay 5 o 6 POS distintos que compiten entre ellos y también hay PSP".

Cree que “en los pagos cuenta a cuenta estamos como en la era en la que estaba solo Transbank. Aquí es solo CCA. Y se hace lo que el CCA disponga en el mercado. Y el CCA es de propiedad de los bancos, tal como Transbank lo es. Al mirar todos los casos internacionales, eso genera un freno a la innovación”.

Entonces, concluye que “un actor innovador y fintech tiene mucho que decir a la hora de disponibilizar esta tecnología. También somos más modernos, somos nativos de la nube. Queremos llevar esta tecnología a nuestros clientes que son también nuevos actores”.

El negocio hoy

Pero además de estar preparando ya desde hace años la cámara de pagos, en Shinkansen tienen otro negocio que está funcionando en paralelo, desde hace un poco más de dos años, automatizando la tesorería y pagos de las empresas.

“Uno no puede quedarse sentado esperando la aprobación por tres años. Entonces, lo que hicimos fue decir: la misma tecnología que va a ser los cimientos de esta cámara de pagos, ¿para qué más sirve? Sirve para conectar empresas con bancos. ¿Por qué? Porque las empresas también quieren automatizar las instrucciones que les mandan los bancos", explica.

Entonces, en vez de que las empresas tengan personas dedicadas a digitar a mano las transferencias, lo que inventaron en Shinkansen en 2023 fue una manera en la que las compañías puedan instruir directamente las transferencias desde sus sistemas al banco.

Hoy operan en cuatro países: Colombia, México, Perú y Chile, con más de doce bancos, y si bien comenzaron con clientes fintech, en la actualidad trabajan con grandes corporaciones, y ya tienen alrededor de 100 empresas como clientes.

“Esto ha permitido que esta misma tecnología de Shinkansen, que es el corazón de la cámara, ya lleve dos años procesando movimientos de dinero de empresas. Hace poco pasamos el hito de US$ 10 mil millones de movimientos automatizados a través de Shinkansen, y creemos que estamos recién partiendo”, cuenta. Actualmente están moviendo alrededor de US$ 1.000 millones al mes.

Para el próximo año la meta en Chile es estrenar la cámara de pagos; en México esperan consolidar su producto corporativo, y en Perú proyectan consolidar la alianza que tienen con el Banco de Crédito del Perú (BCP) y sumar más clientes.