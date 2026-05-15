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    Rusia confirma contactos con Cuba ante “una situación verdaderamente difícil” en la isla debido a la falta de combustible

    “Mantenemos contacto con la cúpula cubana, que son nuestros amigos”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

    Por 
    Europa Press
    [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes contactos con el Gobierno de Cuba para abordar “una situación verdaderamente difícil” en la isla a causa de los continuos apagones debido a la falta de combustible por el endurecimiento del bloqueo estadounidense desde principios de año.

    “Mantenemos contacto con la cúpula cubana, que son nuestros amigos”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa. “La situación es verdaderamente difícil. Eso es todo lo que puedo decir”, agregó, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

    Las autoridades de Cuba confirmaron el miércoles que no queda “absolutamente nada” de diésel y fuel oil y resaltaron que la condición es “crítica” a causa del bloqueo estadounidense. “Lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, que sí ha crecido la producción, y el crudo nacional, que sí viene creciendo la producción”, sostuvo el ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy.

    Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

    Más sobre:Estados UnidosRusiaCuba

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