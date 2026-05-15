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    Con pancartas en su contra: el confuso encontrón de Florentino Pérez con algunos hinchas en tensionado triunfo del Real Madrid

    El presidente merengue protagonizó una polémica en el palco y recibió diferentes muestras de desaprobación: "Florentino vete ya" y "Florentino culpable", señalaban algunos carteles. El plantel también fue cuestionado, con Kylian Mbappé y Vinícius Junior como los más abucheados.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Florentino Pérez en su encontrón con algunos fanáticos. Foto: Ignacio Gil (ABC).

    Continúa la tensión en el Real Madrid. El conjunto merengue se presentó por primera vez en el Santiago Bernabéu tras la polémica conferencia de prensa de Florentino Pérez. La afición no tardó en reaccionar ante su presencia en el recinto y realizó una serie de manifestaciones en su contra. Como anécdota quedó el triunfo ante el descendido Real Oviedo, por 2-0.

    Todo ocurrió luego de la controversial pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, donde descartó su renuncia a la presidencia, pero sí llamó a elecciones.

    El timonel madridista estuvo en su palco, como de costumbre. De hecho, hubo hinchas que le mostraron su apoyo luego de comparecer ante los medios e incluso se tomó fotos con algunos.

    No obstante, las mayores muestras (y las más evidentes) fueron de desaprobación. Hubo múltiples pancartas en su contra. Las dos más grandes eran tajantes: “Florentino vete ya” y “Florentino culpable”, se leía en ellas. Ambas fueron retiradas por la seguridad del estadio en medio de un forcejeo con los forofos.

    Aunque en esta oportunidad no se escucharon los cánticos de “Florentino dimisión” como fue ante el Levante.

    Desaprobaciones de la hinchada

    Por otra parte, las cámaras de la transmisión de DAZN captaron una confusa intervención entre Pérez y algunos hinchas. Fue una intervención breve, que no pasó a mayores.

    En el palco, algunos aficionados le pidieron fotos, mientras otros lo interpelaron. Lo claro es que todo quedó ahí. Mientras algunos medios señalaron que los fanáticos le pedían una fotografía, otros insistieron en que los protagonistas tuvieron una discusión.

    “Antes del partido, Florentino saludó desde su asiento a los aficionados y se le vio hablar con los hinchas que tenía justo debajo, con los que se hizo fotos. No fue una discusión, pese a lo que podían parecer las imágenes, sino que pedía calma a un aficionado para poder hacer una foto, tal y como mostraron al descanso los compañeros de Dazn”, aseguró Marca.

    “No ha sido el único momento tenso del partido, ya que antes del inicio, cuando el presidente del club blanco estaba en el palco, algunos aficionados se han girado hacia él y le han interpelado, a lo que Florentino ha contestado con aspavientos contra las personas que estaban en la parte baja de la grada presidida por el presidente”, reveló, en tanto, la Cadena SER.

    Florentino Pérez no fue el único que recibió reproches. Algunos futbolistas fueron abucheados cuando sonaron sus nombres por los altoparlantes, en una clara muestra de desaprobación. Vinícius Junior y Kylian Mbappé fueron los que más pitados.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal MadridReal OviedoKylian MbappéVinícius JuniorViníciusFlorentino Pérez

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