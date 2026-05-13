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    Florentino Pérez carga con todo contra la prensa: “Hay un artículo de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol”

    El presidente del Real Madrid realizó una conferencia anunciando que no dejaría el cargo y que se presentará a un nuevo proceso electoral de los merengues.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    Este martes fue una jornada de anuncios y polémicas en el Real Madrid. El presidente del club, Florentino Pérez, ofreció una conferencia de prensa con el fin de anunciar nuevas elecciones al interior de la institución y para indicar que él no renunciará al cargo. De hecho, reveló que se presentará como candidato a la reelección.

    Claro que en este contexto también aprovechó de lanzarse en contra de los medios. “El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Si es un bien de todos. Y la plantilla más valiosa del mundo. Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten”, señaló de entrada antes de poner a Vocento y ABC como ejemplo.

    “El ABC es de Vocento. Creó el Relevo, sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con LaLiga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones en la vida que existió, y cuando LaLiga ya no pagaba se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente. Les tuvieron que echar a todos. Y lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja del ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá”, planteó.

    “¿Cómo puede hacer eso el ABC? No se lo compraba nadie, no lo compró nadie y produjo un cisma allí. Anuncio así que me voy a dar de baja del ABC; yo honro mejor a mi padre si me doy de baja. Miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol”, continuó.

    “Nos quieren quitar el club con una absurda campaña, si me han elegido el mejor presidente de la historia del club”, insistió Florentino Pérez. “Hay sectores que se han querido adueñar del club. Digan por el mundo que el Madrid es un caos. Luego están los ultras, que se reúnen en un movimiento que se llama ámbar o algo así. Y no van a entrar nunca más. A mí me felicitan de todo el mundo por sacar a los ultras, a los violentos, y tengo el respaldo de los socios, que quieren a gente normal. Y también están los reventas: hemos echado a 1.600 socios por revender abonos. ¿Cómo se va a hacer con dinero un socio por hacer trampas con el Real Madrid? Y claro, el enemigo que tenemos siempre, que es LaLiga”, apuntó más adelante.

    Luego, comentó que se siente con la fuerza necesaria para continuar en el cargo. “Yo presido una empresa muy importante en el mundo, que factura muchos millones, que tiene 170.000 trabajadores. Estaré cansado de ir de un lado para otro, pero no del fútbol. Que estoy cansado lo acaba de decir este señor, es una cosa que me impresiona, pero ¿por qué dice eso el ABC?… ¿Me han visto cansado? Hemos tenido la junta directiva y a partir de mañana me voy a poner a pelear con los socios, porque los reventas y los ultras se quieren hacer con el club. ¿De dónde viene que tengo cáncer, que me han llamado amigos y me han dicho que es terminal? Y yo sin enterarme. Si quieren que me vaya, yo me voy cuando venga alguien y me gane las elecciones a mí. Yo me voy a presentar siempre; imagino que los periodistas serán del Atleti o algo”, cargó.

    La molestia del Barcelona

    Posteriormente, Florentino Pérez tuvo palabras sobre el caso Negreira, donde las autoridades investigan presuntos pagos millonarios del Barcelona durante 17 años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en uno de los mayores escándalos del último tiempo.

    Vamos a hacer un dosier importante para la UEFA sobre el Caso Negreira, por el bien del fútbol. Es una corrupción sistémica. Es el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol. Tenemos que escuchar al presidente del Comité de Árbitros diciendo que esas son cosas que tenemos que olvidar. ¿Pero cómo lo vamos a olvidar? He ganado siete Champions y siete Ligas, y tenía que haber ganado 14. Las otras me las han robado. Esta temporada nos han quitado 18 puntos”, expresó.

    Estas declaraciones irritaron al Barcelona, que anunció posibles acciones. “En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones”, señalaron mediante un comunicado.

    “En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten”, agregaron.

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