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    El emotivo relato de Carlos Muñoz, padre de la jugadora de la Rojita femenina que selló el paso a Marruecos

    El quilpueíno viajó con toda la familia a Paraguay para presenciar la clasificación del equipo a la cita africana, la cual se firmó con un gol de su hija Catalina ante Ecuador.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Rojita Femenina Sub 17 clasificó a Marruecos. FOTO: @LaRoja.

    La Roja femenina Sub 17 hizo historia en Paraguay. El postrero triunfo sobre el equipo de Ecuador permitió a las dirigidas por Vanessa Arauz acceder al certamen de la categoría que se disputará en Marruecos, entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.

    El representativo nacional sacó boleto para la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará por segundo año consecutivo en esa nación africana. Un torneo que, al igual que a nivel masculino, comenzó a disputarse cada año desde la edición de 2025 que se organiza en Qatar.

    Mientras las chilenas conseguían su derecho a participar en el campeonato marroquí, en las graderías un jugador con exitoso paso por Colo Colo miraba atentamente a su hija. Porque la Rojita se impuso agónicamente con gol de Catalina Muñoz, la hija de Carlos Muñoz.

    El delantero de 37 años, quien hoy defiende los colores de Santiago Morning reveló que estuvo en Asunción, la capital de Paraguay, en viaje de un solo día, para acompañar a su hija en el trascendental partido ante Ecuador.

    “Catalina desde hace años viene mostrando cosas interesantes en el fútbol formativo. Es una chica con muchas condiciones, los que la conocen saben que es así”, dijo el atacante a Radio ADN.

    En la misma línea agregó que “personalmente, soy muy feliz de verla jugar. Me encanta ver cómo ha ido creciendo, presenciar los pasos que ha dado en su corta carrera. Tiene mucho talento y se ven en ella un gran potencial”.

    Viaje relámpago

    El exfutbolista del Baniyas de Emiratos Árabes Unidos no quiso estar ajeno a este logro de su hija. Es más, realizó un viaje de muy pocas horas solo para estar junto a una de las estrellas del equipo.

    “Nos tocó libre en esa fecha, así tuve la oportunidad de viajar el miércoles para el partido contra Brasil. Estuve en el estadio Defensores del Chaco, esa misma noche me devolví a Santiago porque tenía que entrenar al otro día. Sin embargo, le prometí a mi hija que el sábado íbamos a estar toda la familia y así fue” afirmó el oriundo de Quilpué

    Promesa, ya que el fin de semana la familia entera estuvo en tierras guaraníes para celebrar el triunfo, tal como lo aseguró el exjugador de Santiago Wanderers: “el viernes nos fuimos de vuelta a Paraguay y estuvimos todos en el estadio”.

    Más sobre:FútbolSelección Femenina Sub 17Catalina MuñozCarlos Muñoz

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