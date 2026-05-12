Ominami tilda a Quiroz de “autoritario” y lo compara con ministro de Hacienda de Pinochet: “Quiere refundar la economía chilena”

En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el exsenador y actual presidente del directorio de la Fundación Chile 21, Carlos Ominami, se refirió a la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y entregó su visión sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El también exministro del gobierno del fallecido expresidente Patricio Aylwin sostuvo que el jefe de la billetera fiscal tiene un estilo autoritario y lo comparó con Sergio de Castro, que fue titular de Hacienda en el periodo de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

“(De Castro) fue el ministro que hizo la gran reforma en los tiempos de la dictadura militar. (Me recuerda a él) porque creo que tiene un sesgo autoritario y porque creo que, más que eso, creo que él tiene en la cabeza refundar la economía chilena , refundarle al sistema, reducir fuertemente la importancia del Estado en la economía. Dejar que el mercado opere mucho más libremente, lo demostró con el bencinazo”, explicó.

En su argumentación sobre el modelo que, a su juicio, pretende implantar Quiroz a través de la megarreforma, Ominami destacó: “Él tiene un punto de vista que yo no comparto. Él cree que el factor principal del crecimiento son los empresarios, el capital privado”.

“Yo creo que es un factor muy importante, pero no es el único. Hoy día en el mundo, pero está archi comprobado, de que aquí se requiere alianza público-privada. Se requiere que hayan metas en conjunto entre el sector público y privado. Como dice una economista bien conocida, tienen que haber misiones en conjunto. Así se han hecho las grandes transformaciones, tienen que ver con eso, con también un involucramiento fuerte del Estado, no a través de una presencia puramente empresarial”, sostuvo el economista.

Al ser requerido por su opinión sobre la ley miscelánea, que se encuentra en pleno periplo parlamentario, el exsenador dijo: “A mí no me parece bien que se busque una tramitación tan a matacaballo, que no da márgenes para la posibilidad de conversar”.

Y luego agregó: “En el tema de contenido, yo tengo dos críticas gruesas, mayores. Creo que este es un proyecto que es estructuralmente inconsistente, porque si lo que se trata es de promover el crecimiento y reducir el déficit fiscal, lo que hace el proyecto, el efecto más directo e inmediato, es una rebaja de la recaudación por la promesa futura de que hacia el año 2030 (...) y lo otro es que es opaca”.

El exministro además planteó que la contrapropuesta de los centros de estudios es representativa de las fuerzas de oposición, y no solo un instrumento técnico.

“La presentación que se hizo ayer por parte de los centros contó con la presencia de parlamentarios de todos los partidos. Estaban Nelson Venegas (PS), también el senador Saavedra (PS), estaba la senadora Claudia Pascual 8PC), estaba el senador Daniel Núñez (PC), estaba el senador Huenchumilla (DC). Entonces yo creo que lo que se está haciendo de parte de los centros es ampliamente representativo del conjunto de la oposición y no es simplemente una mirada puramente técnica que pueda ser posteriormente desautorizada políticamente”, zanjó.

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