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    Política

    Constanza Martínez (FA) sobre megarreforma: “Está habiendo una irracionalidad del gobierno (...) No han aprendido nada”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la presidenta del Frente Amplio aseguró que Kast está cometiendo los mismo errores que el segundo proceso constitucional que fracasó y que tenía mayoría de representantes republicanos. Defendió las casi 2000 indicaciones al proyecto.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El denominado “tsunami” de indicaciones a la megarreforma para la reconstrucción nacional, sigue generando debate respecto de si el objetivo es el “obstruccionismo” o el legitimo derecho de los parlamentarios a mejorar el plan del gobierno de José Antonio Kast.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la gran cantidad de enmiendas y sostuvo que el gobierno “no ha aprendido nada” de los errores del segundo proceso constitucional que estuvo liderado por ese sector.

    “Es un proyecto que es misceláneo, y por lo tanto, tiene una serie de medidas que nosotros hemos manifestado, que era importante haber podido separar”, partió diciendo Martínez.

    Añadiendo que la tragedia de los incendios está siendo utilizada por el gobierno para lograr una reforma tributaria y con ello, las familias están como “rehén”.

    La frenteamplista defendió las casi dos mil indicaciones al proyecto.

    Acá no hay una intención de colapsar el debate sino al contrario, razonabilizarlo. Es un proyecto que tiene 200 páginas, entonces también es un proyecto pesado y todas las indicaciones que hemos presentado han sido necesarias, responsables y en la línea de poder distinguir el tema de la reconstrucción, avanzar en los temas de crecimiento y empleo, pero ojalá con una discusión que sea razonable y que yo creo que el gobierno hasta el momento ha sido incapaz de conducir”, señaló Martínez.

    “Es un proyecto que es ideológicamente muy duro, muy pesado. Tienen la intención de poder hacer un cambio tributario que además pretenden que dure seis gobiernos”, añadió, asegurnado ademas que esto “ni siquiera se vio en el Decreto de Ley de la dictadura”.

    La timonel del FA aseguró que La Moneda está tratando de sacar adelante el proyectom ganado “por uno o dos votos” y “me parece que eso no le da estabilidad ni certeza jurídica, como lo dijo la propia Corte Suprema”.

    ¿A quién está escuchando el gobierno? No escuchó ni al Consejo Fiscal Autónomo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Corte Suprema", agregó.

    Según, la exdelegada presidencuial, “hoy día el gobierno tiene mayoría en la Cámara, y aún así ha costado la discusión legislativa, porque creo que han sido de un extremismo radical que ni siquiera los tiene aliados con su propio sector”.

    Consultada respecto de una posible apertura del PS a aprobar el proyecto del gobierno, Martínez recalcó que en la oposición hay una mirada común con distintos énfasis. Sostuvo que es bueno “poder tener conversaciones como partidos, pero en la estrategia fina poder tener un acuerdo mayoritario, porque creo que con poquitos votos no se logra también lograr la estabilidad que se requiere”.

    “Es razonable en eso poner puntos y lograr conquistas. Creo que si no logramos ganar ningún aspecto, también se vuelve una sensación de que no hay ninguna alternativa”, añadió.

    Asimismo, deslizó cuestionamientos a las colectividades que pudiesen entregar su respaldo a la reforma. “Si cada uno de los partidos también asume una pequeña ganancia (...) va a ser una irresponsabilidad que se va a cobrar con el tiempo. La ciudadanía hoy día está en contra de la reforma en su gran mayoría”.

    Mismos errores del proceso constitucional

    Según Martínez, el gobierno está teniendo una “irracionalidad en el debate”.

    “Yo lo noto también mucho en la calle, una discrepancia de estas medidas que piden apretarse el cinturón, lo que ha significado el MEPCO para las familias chilenas, la no aplicación del MEPCO, y al mismo tiempo que te digan que van a reducir los impuestos de los súper ricos sin que haya ninguna claridad de que se va a consolidar un crecimiento que realmente llegue, ni una mejora en el empleo”, partió diciendo.

    “Como Frente Amplio al menos estamos haciendo un llamado al gran arco de la oposición de que ojalá nos fijemos en cuáles van a ser las medidas que van a tener un impacto a los próximos 25 años y como eso también requiere una mirada un poquito más profunda”, agregó.

    En esa línea, sostuvo que “La disposición a que eventualmente esto avance sin un acuerdo mayoritario puede traer también consecuencias en la propia estabilidad que el proyecto busca tener”.

    Así recordó el segundo proceso constituyente que estuvo liderado en su mayoría por integrantes del Partido Republicano y que resultó un fracaso.

    “El segundo proceso constituyente lo tuvo absolutamente en control la derecha y particularmente la derecha más radical y creo que no han aprendido nada”.

    No han logrado sacar lecciones respecto a ese proceso y creo que en este gobierno están siendo incluso más obstusos, incluso más sin ninguna disposición al diálogo”.

    Finalmente, consultada sobre si poniendo cerca de dos mil indicaciones se ayuda al debate. “El poder tener más indicaciones implica que haya más tiempo para escuchar a ciertos actores, a poder poner ciertos elementos sobre la mesa, y es una táctica legislativa que se ha usado también siempre”, respondió.

    Asimismo, aseguró que en otros proyectos de ley han habido la misma cantidad de indicaciones y que no es razonable el plazo -19 de mayo han mencionados algunos- para un proyecto de esta envergadura.

    “Nosotros planteamos necesitamos un poquito más de tiempo, no porque queramos alentecer el tema de los recursos, porque hemos dicho, nosotros los votos del Frente Amplio están para votar el tema de la reconstrucción si lo hubiesen querido separar, no quisieron separarlo, entonces también hay una consecuencia de lo obstuso y también de lo sectario que está haciendo el gobierno en donde no está escuchando ni siquiera a su propio sector”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónConstanza MartínezFrente AmplioMegarreforma

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