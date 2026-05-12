“La Perversión de Natacha” llega a Teatro Mori Bellavista

La Perversión de Natacha, Dirigida por Marco Espinoza y escrita por Iván Fernández Vidal, la obra —estrenada en octubre de 2025 y financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2025,— propone una mirada crítica e irónica sobre una élite cultural que, atrapada en su propio simulacro, se enfrenta al colapso de su imagen pública.

La historia, protagonizada por Magdalena Acuña, Carol Henríquez y Alejandro León, sigue a Natacha, una reconocida profesora de historia del arte y curadora, cuya trayectoria —construida en torno al prestigio, la belleza y la legitimación cultural— se ve abruptamente tensionada por acusaciones anónimas de abuso de poder y acoso.

A partir de este quiebre, la obra despliega una trama marcada por tensiones familiares, estrategias de control y operaciones de imagen, donde la defensa del prestigio se vuelve urgente y el relato público se transforma en campo de disputa.

Con un tono que oscila entre el humor negro y la incomodidad, “La Perversión de Natacha” construye un retrato ácido de una comunidad que, frente a la crisis, opta por sostener las apariencias antes que asumir transformaciones reales.

“La obra busca provocar una reflexión crítica sobre cómo la cultura y el arte han sido absorbidos por las mismas lógicas de poder, mercado y simulacro que dicen combatir”, comenta el equipo.

Ambientada principalmente en una galería de arte, la puesta en escena combina realismo con recursos audiovisuales que expanden el relato hacia el mundo digital: proyecciones, cámaras en vivo y sonidos de redes sociales irrumpen en escena, desdibujando los límites entre lo privado y lo público.

El diseño de vestuario es una creación de Jorge “Chino” González, Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025, en la categoría de Diseño Escénico, reconocimiento que destaca su trayectoria de casi 40 años.

Podrás ver La Perversión de Natacha desde el 21 al 31 de mayo en Mori Bellavista, entradas disponibles en teatromori.com y Ticketmaster.

Más información en redes sociales de @la_perversiondenatacha