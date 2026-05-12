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    Política

    El deshielo entre Squella e Irarrázaval: acuerdan coordinaciones periódicas tras crisis republicana

    El timonel republicano y el jefe del Segundo Piso sostuvieron una conversación telefónica luego del duro impasse de la semana pasada y acordaron mantener contactos permanentes para mejorar la coordinación política entre el partido y La Moneda.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    Hace algunos días, en medio de la fuerte controversia que se abrió al interior del oficialismo por el rol del Segundo Piso, el timonel republicano, Arturo Squella, y el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval, sostuvieron una conversación telefónica para descomprimir el conflicto y reencauzar la relación política entre el partido y La Moneda.

    Según cercanos a ambos dirigentes, el intercambio fue extenso y permitió bajar la tensión que se había instalado tras el comité político ampliado del lunes pasado, instancia en la que Squella hizo ver sus reparos a la coordinación política del gobierno y al funcionamiento del equipo asesor presidencial.

    Pero además de intentar dar por superado el impasse, ambos acordaron establecer coordinaciones más periódicas una vez que Irarrázaval regrese a Chile, ya que actualmente se encuentra fuera del país. La idea, transmiten fuentes del Partido Republicano, es fortalecer los canales de comunicación entre el Segundo Piso y la directiva del partido para evitar nuevos episodios de tensión política y descoordinaciones.

    El acercamiento se produjo luego de varios días complejos para el oficialismo. La controversia escaló el lunes pasado, cuando durante el comité político ampliado Squella cuestionó el funcionamiento político del Ejecutivo y realizó un llamado a “dar un paso al costado”, frase que varios de los presentes interpretaron como un emplazamiento directo al jefe del Segundo Piso.

    El episodio generó incomodidad en Palacio y abrió un debate interno entre los diputados republicanos respecto de la influencia que ejerce Irarrázaval en materias políticas y comunicacionales. De hecho, con el paso de los días, la controversia comenzó también a dividir aguas dentro de la bancada republicana.

    Mientras algunos parlamentarios respaldaron el diagnóstico de Squella y advirtieron una excesiva concentración de poder político en el Segundo Piso, otros defendieron el rol que cumple Irarrázaval en la administración de Kast, destacando su cercanía con el Mandatario y su capacidad de articulación.

    Como el tema removió las aguas internas del partido, en el entorno del senador transmiten que él tampoco podía mantener viva la polémica con el jefe del Segundo Piso, sobre todo en un contexto en que algunos dirigentes lo apuntaron de tener “conflictos personales” con Irarrázaval.

    Así, optó por dar una señal de cerrar la controversia.

    En el entorno de Squella, además, recalcan que nunca existió intención de provocar un quiebre político o personal con el jefe de asesores presidencial. Por el contrario, transmiten que el timonel republicano considera que Irarrázaval cumple un papel relevante dentro del gobierno y que sus cuestionamientos estuvieron enfocados en mejorar la coordinación política y comunicacional del Ejecutivo.

    El senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella. Dedvi Missene

    Parte de ese diagnóstico apunta precisamente a la relación entre el Segundo Piso y el equipo de comunicaciones de La Moneda, liderado por Cristián Valenzuela. En la colectividad del Mandatario reconocen que existe preocupación por una seguidilla de errores comunicacionales y descoordinaciones que, a juicio de algunos dirigentes, terminaron golpeando políticamente al gobierno en semanas especialmente sensibles por la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional y otras prioridades legislativas.

    Pese a ello, en el círculo de ambos dirigentes transmiten que existe conciencia respecto de la necesidad de mantener una relación fluida y permanente entre el partido y el gobierno. Sobre todo, considerando el rol estratégico que los republicanos juegan como principal sostén político de la administración de Kast.

    La señal de distensión entre Squella e Irarrázaval también fue seguida de cerca por Palacio. De hecho, este lunes el Presidente José Antonio Kast decidió intervenir personalmente para contener el ruido interno y encabezó una reunión con la bancada republicana en Cerro Castillo.

    En el partido explican que la cita no solo tuvo como objetivo abordar la controversia entre el timonel y el jefe del Segundo Piso, sino también retomar una dinámica de coordinación política más directa entre Kast y sus diputados, algo que -admiten en la colectividad- se había debilitado con la instalación del gobierno y la vorágine de las últimas semanas.

    Además de ordenar filas, en la reunión también se abordaron las prioridades legislativas del Ejecutivo, particularmente en materia de seguridad y la denominada megarreforma. Los republicanos aseguran que el tono del encuentro fue de respaldo al Mandatario y de alineamiento con las principales apuestas políticas de La Moneda, en medio de los esfuerzos del oficialismo por dejar atrás una de las semanas más tensas desde la instalación del gobierno.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaSquellaIrarrázavalSegundo PisoKast

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