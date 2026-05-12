Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de muerte de Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

En 150 días se amplió el plazo de investigación en el caso que busca esclarecer el fallecimiento de Julia Chuñil en Máfil, en la Región de Los Ríos.

Durante la jornada de este martes se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en la cual el Ministerio Público realizó esta solicitud.

“La Fiscalía, considerando especialmente que aún se encuentran diligencias pendientes y que existen pericias en pleno desarrollo, ha fundado su petición y el juez de garantía ha accedido a aquello, decretando en definitiva 150 días de plazo”, detalló el vocero de la Fiscalía de Los Ríos, Eric Aguayo.

Según detalló el Ministerio Público, todavía faltan diligencias tendientes a esclarecer si los restos óseos encontrados corresponden a Julia Chuñil, además de que todavía continúa la búsqueda en diversos sectores.

“Cabe señalar, además, que se han trasladado desde el Servicio Médico Legal central hasta la región el Equipo de Unidad de Casos Complejos, cuyos especialistas se encuentran trabajando a partir de las instrucciones impartidas por la Fiscalía en distintas diligencias técnicas y periciales relevantes para el esclarecimiento de los hechos”, añadió Aguayo.

La muerte de Chuñil está siendo investigada por el Ministerio Público como un caso de parricidio. El principal sospechoso es Javier Troncoso Chuñil, quien actualmente se mantiene en prisión preventiva imputado por los delitos de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante de su madre; y del delito frustrado de robo con violencia e intimidación a adulto mayor.

Durante la investigación también fueron detenidos Pablo San Martín y Jeannette Troncoso por haber presuntamente tenido responsabilidad en la muerte de Chuñil. Sin embargo, el pasado 10 de abril, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó el arresto domiciliario total que pesaba sobre ellos y los dejó sin medidas cautelares.