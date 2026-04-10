SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Sin embargo, el juez revocó el arresto domiciliario a Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, los otros imputados en la causa.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Formalización de los hijos de Julia Chuñil / Foto: CHV

    El Juzgado de Garantía de Los Lagos confirmó la medida cautelar en contra de Javier Troncoso, imputado en el caso de desaparición y posterior homicidio de su madre, Julia Chuñil. Sin embargo, respecto de los acusados Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, el magistrado decidió revocar el arresto domiciliario total.

    En la instancia estuvieron presentes los tres imputados -hijos de la víctima-, quienes están acusados por su participación -en distintos grados- de los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

    Desde la defensa pidieron la audiencia para revertir la decisión anterior del tribunal que dejó en prisión preventiva a Javier, y con arresto domiciliario total para Jeannette y Pablo.

    Entre los argumentos que presentó la abogada particular, Karina Riquelme, cuestionó la credibilidad de los testigos, en específico a quien identifican como testigo protegido número tres, que se trataría de una mujer que vio el supuesto crimen.

    Riquelme indicó que “esta persona presenta un funcionamiento psicológico por debajo de lo esperado para su nivel cronológico y sociocultural de pertenencia”. Esto en base a un informe emitido por la Policía de Investigaciones (PDI).

    Asimismo, apuntó contra los peritajes forenses realizados, además de la falta de pruebas materiales directas que vinculen a sus representados con el homicidio.

    Por su parte, desde Fiscalía afirmaron que la defensa no presentó antecedentes nuevos, y revelaron que se encontró una bolsa con más de 60 restos óseos en el rastreo realizado a unos 50 metros de la casa de Chuñil, en el sector Huichaco, y que uno de ellos corresponde a origen humano.

    “Este resto humano se encuentra actualmente en proceso de identificación, al igual que el resto del material boceto. Y aun cuando nos encontremos en esta etapa preliminar, señoría, la sola constatación científica de la existencia de restos humanos en el sitio directamente vinculado a los hechos constituye un antecedente de especial gravedad”, indicó.

    Tras la presentación de argumentos, el magistrado confirmó la prisión preventiva para Javier Troncoso, a quien la Fiscalía identifica como el autor principal del crimen, y revocó el arresto domiciliario total para Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, dejándolos sin medidas cautelares.

    Más sobre:Julia ChuñilLos LagosLos Ríos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    Fundadores de Republicanos regresan a la primera línea y apuestan por giro a las raíces del partido

    Primer informe de auditoría al Estado arroja que más de 2.500 funcionarios se incorporaron a plantas de servicios durante últimos meses de gobierno de Boric

    Cara a cara con Kast: Presidente estrena diálogos ciudadanos en medio de caída en aprobación

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    2.
    Ximena Lincolao, luego de la agresión en Valdivia: “Me afectaron los insultos por mi etnia mapuche, algo muy normalizado cuando era niña”

    Ximena Lincolao, luego de la agresión en Valdivia: “Me afectaron los insultos por mi etnia mapuche, algo muy normalizado cuando era niña”

    3.
    Ministra Chomali confirma que sigue “negociando” con Hacienda para afinar reducción de recorte fiscal en el Minsal

    Ministra Chomali confirma que sigue “negociando” con Hacienda para afinar reducción de recorte fiscal en el Minsal

    4.
    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

    5.
    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”
    Chile

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa
    Negocios

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    La ilusión de la autosuficiencia energética

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral
    El Deportivo

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    Fernando Gago revela cuándo volverán Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero a la formación estelar de la U

    Una buena noticia para Daniel Garnero: Sebastián Arancibia deja atrás su lesión y vuelve a las citaciones en la UC

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Escritora peruana Carmen Ollé recibe Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza
    Mundo

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Irán condiciona el inicio de las negociaciones en Pakistán al levantamiento de sanciones y la tregua en Líbano

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis