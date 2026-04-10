Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos confirmó la medida cautelar en contra de Javier Troncoso, imputado en el caso de desaparición y posterior homicidio de su madre, Julia Chuñil. Sin embargo, respecto de los acusados Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, el magistrado decidió revocar el arresto domiciliario total.

En la instancia estuvieron presentes los tres imputados -hijos de la víctima-, quienes están acusados por su participación -en distintos grados- de los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

Desde la defensa pidieron la audiencia para revertir la decisión anterior del tribunal que dejó en prisión preventiva a Javier, y con arresto domiciliario total para Jeannette y Pablo.

Entre los argumentos que presentó la abogada particular, Karina Riquelme, cuestionó la credibilidad de los testigos, en específico a quien identifican como testigo protegido número tres, que se trataría de una mujer que vio el supuesto crimen.

Riquelme indicó que “esta persona presenta un funcionamiento psicológico por debajo de lo esperado para su nivel cronológico y sociocultural de pertenencia”. Esto en base a un informe emitido por la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, apuntó contra los peritajes forenses realizados, además de la falta de pruebas materiales directas que vinculen a sus representados con el homicidio.

Por su parte, desde Fiscalía afirmaron que la defensa no presentó antecedentes nuevos, y revelaron que se encontró una bolsa con más de 60 restos óseos en el rastreo realizado a unos 50 metros de la casa de Chuñil, en el sector Huichaco, y que uno de ellos corresponde a origen humano.

“Este resto humano se encuentra actualmente en proceso de identificación, al igual que el resto del material boceto. Y aun cuando nos encontremos en esta etapa preliminar, señoría, la sola constatación científica de la existencia de restos humanos en el sitio directamente vinculado a los hechos constituye un antecedente de especial gravedad”, indicó.