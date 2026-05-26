Pavez defiende a Arrau y asegura que la Política Nacional de Seguridad promulgada por Boric “no es el plan del Presidente Kast”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió este lunes las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto de que el Ejecutivo trabajará bajo el marco de la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric.

Durante esta jornada, Arrau sostuvo que la actual Política Nacional de Seguridad “es suficiente” y que su administración operará dentro de ese marco. “Está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años y da espacio para implementar planes y programas”, señaló el ministro.

En ese contexto, Arrau destacó que la ley que creó el Ministerio de Seguridad establece la obligación de contar con “estrategias operativas” en materias como narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo. “Y esas estrategias tienen ciertos procedimientos que vamos a empezar a cumplir”, añadió.

Consultado por las críticas que desde el oficialismo se realizaron durante el gobierno anterior en materia de seguridad, Pavez defendió que la administración de Kast sí llegó al poder con un programa propio. “Todas las candidaturas presidenciales presentaron su plan de seguridad al momento de inscribir sus candidaturas”, afirmó.

El subsecretario también buscó diferenciar entre la Política Nacional de Seguridad y el plan específico del actual gobierno, enfatizando que la normativa que creó el ministerio obliga a contar con una política nacional que funciona como marco general del sistema.

“Eso no es el plan de seguridad del Presidente Kast”, sostuvo. “El ministro Arrau está trabajando en su propia impronta, que presentará en el Senado el próximo 2 de junio”, agregó.

Pavez aseguró además que el gobierno ha mostrado resultados en las últimas semanas, destacando operativos policiales, incautaciones de droga y cigarros, además de los procedimientos realizados por la fiscalía y las policías en Temucuicui. Sin embargo, reconoció que “había cosas que estaban distrayendo de poder mostrar los resultados”.

En esa línea, respaldó la llegada de Arrau al Ministerio de Seguridad tras la salida de Trinidad Steinert. “El Presidente dio una señal de golpe de timón que busca reorientar y reimpulsar la gestión del gobierno”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo mantiene su compromiso de campaña de expulsar a 330 mil migrantes irregulares durante la actual administración y de no abrir procesos de regularización.

“Nosotros vamos a tener más herramientas, cuando aprobemos los proyectos de ley que están el Congreso y cuando también, en horizonte, tenemos la aspiración de normalizar las relaciones con Venezuela”, afirmó Pavez respecto a la expulsión de inmigrantes.

Asimismo, agregó que “el proceso de regularización no está en el horizonte del gobierno aún. La meta del Presidente de la República es expulsar la mayor cantidad de personas posibles y facilitar que las personas puedan salir voluntariamente y volver a entrar”.

Con todo, destacó que, desde el 1 de enero de este año al 21 de mayo, se han expulsado a 780 personas y, desde el 11 de marzo hasta igual fecha, van 480 personas expulsadas.

Eventual riesgo fiscal podría ser llevado al Ministerio Público

El subsecretario Pavez también abordó el “riesgo fiscal” detectado por el proceso de auditoría iniciado al asumir el Presidente José Antonio Kast. De acuerdo a lo informado, se detectaron alertas por US$9.200 millones para el período 2022-2026.

Pavez señaló que una red de auditores del Estado analizó reportó al Consejo de Auditoría General de Gobierno, con el que se generó un esquema de inspección, con el que se revisaron 900 millones de datos, donde se incluyó el uso de inteligencia artificial.

Ante esto, Pavez señaló que “cuando uno audita o hace este tipo de inspecciones, es básicamente pedir reportes en determinadas áreas, por ejemplo, gastos sin rendición, gastos que se hicieron en compra ágil, o en trato directo, cuando las circunstancias, daban cuenta que debió hacerse hecho una licitación”.

“No es, es estricto rigor, aún hablar de desfalco o corrupción, pero sí, elementos que durante los cuatro años de la gestión del expresidente Boric, no calzan con la formulación correcta de utilización de determinados gastos”, agregó Pavez.

En esa línea, acusó que la administración anterior de Boric, traspasó US$3.200 millones de deuda a la actual administración. “Le traspasó el doble de deuda que lo que el Presidente Piñera le traspasó a Boric o lo que la expresidente Bachelet le traspasó a Piñera”, agregó.

“Hay, por ejemplo, US$3.170 millones que se detectaron se gastaron a través del expediente de una compra ágil o de un trato directo, cuando debió hacerse una licitación” , afirmó Pavez.

Con todo, el subsecretario Pavez señaló que el “desorden” podría terminar en que se exijan auditorías “más importantes” por parte de la Contraloría o “que haya que poner estos antecedentes en el Ministerio Público o Fiscalía. Va a depender de lo que se encuentre”.

En esa línea, Pavez no quiso afirmar si en estos análisis hay indicios de corrupción. Sin embargo, destacó que “van a haber elementos que van a terminar denunciados ante el Ministerio Público, pero yo no me atrevería a decir que aquí hay US$9.200 que han sido robados”.