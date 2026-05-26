Manuel José Ossandón: “Me preocupa ganar por un voto (la megarreforma) y que nos obliguen a ganar por un voto”

Reuniones con el propio Presidente José Antonio Kast ha sostenido el senador de RN Manuel José Ossandón para abordar el tema migratorio.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Nicolás Quiñones en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, relató que es precisamente respecto a ese tema donde hay una luz de alerta en la megarrefoma del gobierno que revisará ahora Senado. En concreto, la indicación que obligaría a ciertos servicios a entregar información de migrantes y que el expresidente de la Cámara Alta califica como un “error garrafal”.

Los senadores de oposición han dicho que van a rechazar la idea de legislar la megarreforma.

Yo no creo que se rechace la idea de legislar porque el Senado, indistintamente de las cuñas que dan hacia la prensa, es mucho más razonable. Lo que yo he escuchado en los pasillos es que claramente todos saben que aquí hay que hacer modificaciones importantes (...). Muchos gritan porque creen que pueden lograr algunas cosas más o menos.

¿Se refiere al senador Kusanovic?

No. Kusanovic está en otra parada. Está molesto porque él considera que en la implementación del gobierno no lo tomaron en cuenta. Está ofendido. Lo he conversado con él (...). Creo que se puede llegar a acuerdo con el senador Kusanovic.

Decía que todos saben que hay que hacer modificaciones al proyecto. ¿Cuáles?

Voy a referirme a un tema. Creo que ese planteamiento en migraciones, de pedir información en los consultorios por los migrantes es un error garrafal. He estado trabajando fuerte con el gobierno y tengo una opinión distinta en algunas cosas. Aquí primero hay que diferenciar las nacionalidades (...). En Latinoamérica existe la Comunidad Andina de Naciones, a la que Venezuela no pertenece, por lo tanto, expulsar un venezolano es mucho más complicado. Segundo, más que decirle que nos informen de los consultorios, le recomendaría al gobierno que abra un nuevo plazo de autodenuncia, porque hay mucha gente que no se denunció porque no confiaba en el gobierno del Presidente Boric.

¿Le pediría al gobierno que sacara esa indicación?

O que la modifique. Creo que no se les pasó por la mente la gravedad que pudiera existir de que en un proceso una madre, por ejemplo, no lleve a sus hijos al consultorio por miedo a ser expulsada (...). Hemos planteado un montón de soluciones, me ha tocado trabajarlo directamente con el Presidente, con su equipo y creo que hemos avanzado mucho en eso. Si usted no les da certeza a esas personas, no se van a ir. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un proyecto que puede transformar el ingreso irregular a Chile en un delito y podrías encontrarte con la sorpresa de que tendrías que meter a la cárcel a 150 mil personas y no hay cárceles para eso. Te estás pegando un tiro en los pies.

¿Ve espacio para que el gobierno morigere la norma de los consultorios?

De todas maneras.

¿Pueden venir novedades en la cuenta pública?

Espero. El Presidente quiere solucionar el problema, quiere cumplir con su promesa de campaña. Tenemos diferencias, yo soy de los que creen, y peleo adentro, que hay que hacer no un perdonazo, sino que se autodenuncien los que no se denunciaron. Creo que hay que transparentar el número de migrantes irregulares en Chile (...) y después decir: los que entraron por la ventana tienen que irse, y si quieren volver, vuelvan por la puerta. Sí se puede. Está la visa Mercosur, hay programas. Muchos no se van porque tienen que pagar una multa, porque además quedan con un decreto en que no pueden entrar en 5 o 10 años a Chile. Eso se puede eliminar solo con un decreto.

La oposición ha trazado líneas rojas en la megarreforma, como la invariabilidad tributaria o contribuciones. ¿Cómo ve eso?

Sería un error, porque si ellos ponen líneas rojas, van a hacer que el gobierno se ponga de acuerdo para que les pase la máquina y lo importante es que el gobierno no pase la máquina y que esto sea un acuerdo grande.

Con una diferencia, el PDG no está en el Senado.

Sí, pero yo veo que los votos pueden estar. Los votos van a estar.

¿Ve más apertura en el Socialismo Democrático que en el PC o el FA?

Ellos hicieron un pacto de gobernabilidad en el Senado, eligieron la mesa, pactaron un montón de cosas, pero en la práctica se ha dado algo que nunca se había dado: la subsecretaria (Constanza) Castillo no ha podido entrar (al hemiciclo). La señal es que se hizo un pacto de gobernabilidad pero los socialistas le han dado durísimo al gobierno. Otra cosa es cuando tú entras a una megarreforma (...). El Presidente Lagos habría estado de acuerdo con esta reforma porque si hay alguien que desarrolló el crecimiento de este país fue él y sabe que perdimos competitividad.

¿Le da lo mismo ganar por un voto?

Me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto, porque esta es una megarreforma para el futuro de Chile.

¿Esperaría que a raíz de ese pacto hubiera una respuesta del Socialismo Democrático en la megarreforma?

De todas maneras, pero hay que ser claro. El gobierno tiene que ser capaz de convencer con argumentos.

¿La primera pega es del gobierno?

Por supuesto. Si usted me dice que va a bajar el impuesto al 23% de las grandes empresas, explíqueme por qué y cuál es el resultado de eso.

¿Solo explicar o allanarse a atenuar o cambiar?

Toda negociación decente significa ceder. Si tú crees que tienen la verdad absoluta, nunca vas a llegar a un acuerdo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, criticó al ministro Iván Poduje por atacar al senador Alfonso de Urresti. ¿Eso es cuidar la institucionalidad?

Tiene doble interpretación. Me parece bien, pero me hubiera encantado que hubiera hecho lo mismo conmigo cuando me acusaron de que yo gastaba cuarenta y tantos millones en bencina, que no eran ni tres, porque el valor mío eran $ 8 millones del equipo completo y a mí no me defendió nadie, pero sí defendió el senador De Urresti. Si usara esa misma vara sería bueno y no la usaron. Por otro lado, la presidenta ha tenido una buena relación con la izquierda y el manejo en la sala con Moreira lo han hecho bien.